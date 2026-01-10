Nuriye Dilmaç cinayetinde 6 tutuklama! Oğlu vahşeti itiraf etti: Öldürdüler, gömdüler, telefonuyla şehir turu attılar…

İncelemelerde, D.D'nin eski eşinin sürekli başka erkeklerle görüştüğüne ilişkin söylentilerle ilgili Dilmaç'ın ailesini arayarak uyardığı, buna son vermezse eski eşini öldürüp Paşaköy'deki eski evlerinin bahçesine gömeceğine ilişkin tehditlerde bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında D.D'nin Dilmaç'ı öldürmek için plan yaptığını, bunun için arkadaşı S.K'ye isimsiz bir telefon hattı aldırdığı ve hattı daha önce kullandığı cep telefonuna taktırdığını belirlendi. Çalışmalarda, D.D'nin, şüpheli M.S'ye eşiyle görüşmesine yardımcı olması konusunda baskı yaptığı, bunun üzerine M.S'nin söz konusu hat üzerinden Dilmaç'ı arayıp kendisini otel çalışanı olarak tanıttığı, buluşmak istediği ve Samandıra'da bir yerde buluşmak üzere randevulaştıkları, bu şekilde Dilmaç'ın tuzağa çekildiği anlaşıldı. D.D'nin, M.S'nin kullandığı araçla buluşma yerine gittiğini ve oğlu E.D. ile aracın bagajında saklandıklarını belirleyen ekipler, aracın arka koltuğuna binen Dilmaç'ın burada D.D tarafından iple boğdurulduğunu tespit etti. Zanlıların emniyette alınan ifadelerinden de yola çıkılarak yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin daha sonra cesedi çuvala koyarak araçla eski evlerinin yakınlarına geldikleri, iki kamyon bahçe toprağı satın alarak çuval içindeki cesedi de kamyonlardan birine yükledikleri, toprağı hafriyat atık alanına boşaltmak için iki araçla yola çıktıkları belirlendi.