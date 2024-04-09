Numara alıyorlar: Banka sırası değil, berber kuyruğu!

“Çözümü numaralandırma sisteminde bulduk” İhlas Haber Ajansı’na konuşan berber Ocaklı, “Bayram sabahına kadar devam edeceğiz. Bayramda da açık olacağız. Şuanda en son 89 numarayı verdik. Geceye kadar devam edecek yoğunluk. Hatta dün gece saat 03.00 - 04.00’da telefonumda 20 cevapsız arama vardı yetiştiremiyoruz. Kuaförlük sektöründe böyle oluyor. Vatandaşlarımız her zaman tıraşını son güne bırakıyor bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bizlerde çözümü numaralandırma sisteminde bulduk. En azından sırada bu şekilde karışmıyor. Vatandaş arıyor kaçıncı sırada olduğumuzu soruyor. Ona göre tıraş için buraya geliyor” ifadelerini kullandı.