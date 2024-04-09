2024-04-09 10:58:04 Numara alıyorlar: Banka sırası değil, berber kuyruğu!
Adana’da berberlerin bayram sabahına kadar sürecek yoğun mesaisi başladı. Berberler çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu. Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemeleri dikkat çekti. Sabah 07.00’da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.