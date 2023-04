Araştırma ekibine göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 13.000 kilometre menzile sahip, nükleer kapasiteli Hwasong-15 füzesi, tüm ABD anayurdunu vurmaya yeterli. Üstelik bunun için sadece 33 dakikaya ihtiyacı var. Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve her an yeni bir füze denemesi yapabileceğini iddia etti. Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclisin Savunma Komitesini bilgilendiren Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Güney Kore'nin, Kuzey'in gelişen nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirdiğini kaydetti. Lee, "Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi için hazırlıklarını çoktan tamamladığını ve her an deneme yapmaya hazır" olduğunu belirtti.