Nissan’dan yeni bir konsept daha: Nissan Hyper Punk

Çok yönlü ve çokgen yüzeylerle tanımlanan bir dış estetiğe sahip olan Nissan Hyper Punk, özellikle gümüş rengindeki boyanın görüş açısına ve ışık kaynağına göre değişen tonları sayesinde tüm dikkatleri hemen üzerinde topluyor. Tasarımın üstün aerodinamik performansı ve minimalist tasarıma karşı çıkan cesur güçlü stili, kullanıcının kendini ifade etme ve geleneksel bilgeliği kırma arzusunu ve Nissan'ın yeni teknolojiler ve tasarımlar sunma konusundaki ilerici yaklaşımını temsil ediyor. Kompakt çıkıntılara ve 23 inçlik büyük jantlara sahip son derece dengeli tasarım, hem şehir içi hem de arazi sürüşü için ideal olan bu çok yönlü konsepti ifade ediyor. Farlar, arka lambalar ve arka işaret poligonal şekilleri vurguluyor ve gövde yüzeyine entegre edilerek bu benzersiz aracı daha çekici kılıyor. Nissan Hyper Punk, her türlü yaratıcılık için ön plana çıkıyor.