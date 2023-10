Nissan’dan yeni bir konsept daha: Nissan Hyper Punk

Nissan’ın gelecek vizyonunu sergileyen dört EV konsept aracı, Nissan Hyper Urban, Nissan Hyper Adventure, Nissan Hyper Tourer ve Nissan Hyper Punk Tokyo'nun Shinjuku bölgesindeki Cross Shinjuku Vision dijital-3D reklam panolarında Japonya Mobilite Fuarının açılış günü 25 Ekim'e kadar sergilenecek. Nissan’ın konsept araçları ayrıca , bu özel araçları daha fazla keşfetmek ve keyfini çıkarmak isteyenler için "Electrify the World" adı altında çevrimiçi Fortnite* oyununda test edilebilir olacak. Nissan’ın Japonya Mobilite Fuarında tanıtımını yapacağı, işlevsel ve şık bir gövde stiline sahip Nissan Hyper Punk, içerik yaratıcıları, influencer'lar, sanatçılar ve stil ve yeniliği benimseyenler için tasarlanmış tamamen elektrikli bir kompakt crossover. Sanal/fiziksel ve iç/dış dünyalar arasında kesintisiz bağlantılar sunan Nissan Hyper Punk yeni nesil crossover, tüm ortamlarda kendini ifade etmeye ilham veriyor. Aracın V2X sistemi, kullanıcıların cihazlarını her zaman ve her yerde çalıştırabilmelerini ve şarj edebilmelerini sağlarken, aynı zamanda aracın enerjisini ortak kişi ve etkinliklerde paylaşabiliyor.