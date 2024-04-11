2024-04-11 15:55:28 Nisan ayında evler kar altında kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbaharda yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbaharda yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.
Genelde kışın kar ve tipinin etkisini gösterdiği Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'na kar yağdı.
AA'nın haberine göre kar yağışı nedeniyle yazın kullanılan yaylalar, beyaza büründü.
Kar, yayla evlerinin çatısına kadar yükseldi.
Yaylacılar taşınmak için karların erimesini bekliyor.
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...
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