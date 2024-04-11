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Türkiye
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Nisan ayında evler kar altında kaldı

2024-04-11 15:55:28
Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbaharda yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.

#1
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Genelde kışın kar ve tipinin etkisini gösterdiği Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'na kar yağdı.

#2
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

AA'nın haberine göre kar yağışı nedeniyle yazın kullanılan yaylalar, beyaza büründü.

#3
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Kar, yayla evlerinin çatısına kadar yükseldi.

#4
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Yaylacılar taşınmak için karların erimesini bekliyor.

#5
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...

#6
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...

#7
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...

#8
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...

#9
Foto - Nisan ayında evler kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü...

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