Nihayet bitiyor... Kartal baskıyı arttırdı: Agbadou bu hafta içinde netleşecek
Beşiktaş bir süredir Wolverhampton Kulübü'nün stoperi Emmanuel Agbadou için pazarlık yapıyor. Bu hafta içinde işlerin olumlu veya olumsuz şekilde bitmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Wolverhampton Kulübü'nün Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor. Son görüşmelerde Kartal 10 milyon euroya çıktı. Ancak İngiliz ekibi en az 15 milyon euro bekliyor. Siyah-Beyazlı ekibin, bonus maddeleriyle birlikte işi bitirmek istediği öğrenildi.
Bu hafta içinde transferin olumlu veya olumsuz şekilde sonuca bağlanması bekleniyor. Orta yol bulunamazsa Siyah-Beyazlılar alternatiflere yönelecek. 1.92 boyundaki sağ stoperin, Wolverhampton'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Oyuncu ayrılmak istiyor.
Çünkü Wolves, Premier Lig'in dibine demir atmış durumda...
İngiliz ekibi, oyuncu için 2025'in Ocak ayında Reims Kulübü'ne 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Emmanuel Agbadou bu sezon Premier Lig'de 13 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.011 dakika kaldı. Skor katkısı yapamadı.
