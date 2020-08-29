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Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar, Gökhan Özoğuz'un yüzünü kızartacak

2020-08-29 15:17:41
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar, Gökhan Özoğuz'un yüzünü kızartacak

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını yakalan ve tedavisi süren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür etti. Hatipoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bu teşekkür paylaşımına yorum yağdı. Nihat Hatipoğlu hocayı bu zor süreçte yanlız bırakmayan vatandaşlar, alçak açıklamasıyla Hatipoğlu'nu hedef alan CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a da gönderme yaptı.

#1
Foto -

"BİZ ÖLECEĞİZ Sİ YAŞAYACAK MISINIZ?" Evinde tedavi gören Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hastalığına sevinenler olduğunu belirterek "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Nihat Hatipoğlu'nun bu ifadelerinden hazımlık duyan sözde şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan hırladı. Haddini aşan Özoğuz şu küstah ifadeleri kullandı:

Nihat Hatipoğlu'nun bu ifadelerinden hazımlık duyan sözde şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan hırladı. Haddini aşan Özoğuz şu küstah ifadeleri kullandı: "Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence"

#3
Foto - HATİPOĞLU, ÖZOĞUZ'U SALLAMADI CHP'lilere şakşakçılık yaparak kaptığı konserlerden parayı götüren sözde şarkıcıyı, kale almayan Hatipoğlu hoca yaptığı son paylaşımda dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu satırlara yer verdi:

HATİPOĞLU, ÖZOĞUZ'U SALLAMADI CHP'lilere şakşakçılık yaparak kaptığı konserlerden parayı götüren sözde şarkıcıyı, kale almayan Hatipoğlu hoca yaptığı son paylaşımda dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu satırlara yer verdi: "Dostlarım, inşallah sıkıntıyı aşacağım, dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek grubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı 7'den 77'ye... Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyonlarcasını Allah size saysın. Amin."

#4
Foto - Hatipoğlu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.

Hatipoğlu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.

#5
Foto - apılan olumlu yorumları görenler

apılan olumlu yorumları görenler "Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmiyor" diyen Gökhan Özoğuz'a göndermede bulunarak "Hocamızın arkasındayız" mesajı verdi.

#6
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#7
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#8
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#9
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#10
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#11
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#12
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#13
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#14
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#15
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#16
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#17
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

#18
Foto - İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...

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