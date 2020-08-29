Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar, Gökhan Özoğuz'un yüzünü kızartacak

"BİZ ÖLECEĞİZ Sİ YAŞAYACAK MISINIZ?" Evinde tedavi gören Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hastalığına sevinenler olduğunu belirterek "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" ifadelerini kullanmıştı.