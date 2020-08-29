2020-08-29 15:17:41 Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar, Gökhan Özoğuz'un yüzünü kızartacak
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını yakalan ve tedavisi süren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür etti. Hatipoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bu teşekkür paylaşımına yorum yağdı. Nihat Hatipoğlu hocayı bu zor süreçte yanlız bırakmayan vatandaşlar, alçak açıklamasıyla Hatipoğlu'nu hedef alan CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a da gönderme yaptı.