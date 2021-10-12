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Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli ne iş yapıyor? Nihal Yalçın Temer Karadağlı polemiği

2021-10-12 10:37:09
Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli ne iş yapıyor? Nihal Yalçın Temer Karadağlı polemiği

Nihal Yalçın kimdir? Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde sözde oyuncu Nihal Yalçın ödülü alırken yaptığı konuşmaya Tamer Karadağlı dahi tahammül edemedi. Ödül töreninde siyasi mesajlar vererek muhalefete şirin görünmeye çalışan Nihal Yalçın, Türk aile yapısını yerle yeksan eden, LGBT’li sapkınların önünü açtığı söylenen İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmayı da ihmal etmedi. Ödül töreninde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası CHP’nin HDP’ye yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Nihal Yalçın’a arka çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Temer Karadağlı’ya destek çıktı. Peki kim bu Nihal Yalçın? Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ne iş yapıyor?

#1
Foto - Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a övgüler dizen Nihal Yalçın, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Türkiye karşıtı açıklama yapmayı ihmale etmedi. En iyi kadın oyuncu ödülü alan ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen terör partisinin eski genel başkanı Demirtaş’a övgüler dizen sözde oyuncu Nihal Yalçın, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde teşekkür konuşması yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı,

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a övgüler dizen Nihal Yalçın, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Türkiye karşıtı açıklama yapmayı ihmale etmedi. En iyi kadın oyuncu ödülü alan ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen terör partisinin eski genel başkanı Demirtaş’a övgüler dizen sözde oyuncu Nihal Yalçın, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde teşekkür konuşması yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı, "Terbiyesizlik yapmadım. Organize bir şekilde linç girişimi var” demişti.

#2
Foto - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde oyuncu Nihal Yalçın'la yaşanan gerginlik sonrası Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak destek verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi. Peki siyasetin de gündemine giren Nihal Yalçın kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde oyuncu Nihal Yalçın'la yaşanan gerginlik sonrası Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak destek verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi. Peki siyasetin de gündemine giren Nihal Yalçın kimdir?

#3
Foto - Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı ve Tamer Karadağlı'nın kendisine "Süreyi aşma" imasında bulunması ile gündeme gelen Nihal Yalçın 29 Mart 1981 İstanbul’da doğdu. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

#4
Foto - 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile gerçekleştiren Yalçın, Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünü üstlendi. Yalçın, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide "Açılay" karakterini oynadı.

#5
Foto - Nihal Yalçın'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıktı. Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.

Nihal Yalçın'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıktı. Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.

#6
Foto - Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı ve Tamer Karadağlı'nın kendisine "Süreyi aşma" imasında bulunması ile gündeme gelen Nihal Yalçın'ın, bir röportajda kullandığı, "sanal ilişkilere özeniyorum" şeklindeki ahlaksız ifadeleri, esas dertlerinin "kadın hakkı" değil, ahlaksız yaşamı meşrulaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.

#7
Foto - Aynı röportajda daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen Yalçın, bahsettiği sanal ilişkiden yapıp yapmadığı sorusuna da, kahkalarla cevap verdi:

Aynı röportajda daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen Yalçın, bahsettiği sanal ilişkiden yapıp yapmadığı sorusuna da, kahkalarla cevap verdi: "Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum!"

#8
Foto - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

#9
Foto - Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."

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