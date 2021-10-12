Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli ne iş yapıyor? Nihal Yalçın Temer Karadağlı polemiği

Nihal Yalçın kimdir? Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde sözde oyuncu Nihal Yalçın ödülü alırken yaptığı konuşmaya Tamer Karadağlı dahi tahammül edemedi. Ödül töreninde siyasi mesajlar vererek muhalefete şirin görünmeye çalışan Nihal Yalçın, Türk aile yapısını yerle yeksan eden, LGBT’li sapkınların önünü açtığı söylenen İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmayı da ihmal etmedi. Ödül töreninde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası CHP’nin HDP’ye yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Nihal Yalçın’a arka çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Temer Karadağlı’ya destek çıktı. Peki kim bu Nihal Yalçın? Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ne iş yapıyor?