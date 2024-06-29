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Aktüel
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NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

2024-06-29 13:58:19
NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

Özel kuvvetler için geliştirilen NH90 uçuş testlerine başladı. Airbus Helicopters NH90 Standart 2’nin prototipi için uçuş test kampanyasını başlattı. İlgili helikopter, özel kuvvet operasyonlarını desteklemek üzere Fransız Kara Havacılığı için özel olarak geliştirilmektedir. Bu bağlamda Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Standart 2 konfigürasyonunda toplam 18 adet NH90 sipariş etmiştir. Uçuş testleri, Fransız Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) ile mutabık kalınan programa uygun olarak yıl sonuna kadar devam edecek. Standart 2 konfigürasyonu, Safran Euroflir 410 elektro-optik sistemi, yeni bir dijital haritalama sistemi, üçüncü bir mürettebat için donanım ve öz savunma silahlarını barındırabilecek yeni genişletilmiş arka sürgülü pencerelerin entegrasyonunu içeriyor.

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Foto - NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

NH90 Standard 2’nin prototipi ayrıca daha sonraki bir aşamada entegrasyon için DAS ve yeni nesil Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı (HMSD-DD) için mekanik ve elektriksel ekipmanlarla donatılacak. Böylece bu sistemler özel kuvvetlerin son derece zorlu koşullarda faaliyet gösterme kabiliyetlerini geliştirecek.

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Foto - NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

Bu uçuş testleri, NATO Helikopter Yönetim Ajansı (NAHEMA) ve NHIndustries (NHI) ve ortak şirketleri (Airbus Helicopters, Leonardo ve Fokker) tarafından Standart 2 konfigürasyonunda 10 adet NH90 TTH’nin (Taktik Nakliye Helikopteri) geliştirilmesi ve yükseltilmesi için 2020 yılında başlatılan programın bir parçasıdır.

#3
Foto - NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

Ayrıca önümüzdeki on yılın sonuna kadar Fransız Kara Havacılığı 81 adet NH90 TTH tedarik edecektir.

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