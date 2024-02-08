Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendirirken, bir yandan da gözler ayrılıklara çevrildi. Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine kısa bir süre kala o futbolcular konusunda da kararını verdi. İşte tüm detaylar...