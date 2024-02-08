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Spor
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Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

2024-02-08 15:02:58
Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendirirken, bir yandan da gözler ayrılıklara çevrildi. Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine kısa bir süre kala o futbolcular konusunda da kararını verdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendirirken, bir yandan da gözler ayrılıklara çevrildi.

#2
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine kısa bir süre kala o futbolcular konusunda da kararını verdi. İşte tüm detaylar...

#3
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sarı-lacivertliler çalışmalarına hız verdi.

#4
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

F.Bahçe Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı ve arka alanı güçlendirdi.

#5
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Miguel Crespo, Samet Akaydın, Emre Mor, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz gibi oyuncuları ise daha fazla forma şansı bulabilmeleri açısından kiralık olarak gönderdi.

#6
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Hem kadro şişkinliğini azaltmak hem de yabancı kontenjanı nedeniyle F.Bahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

#7
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Hali hazırda 17 yabancı oyuncusu bulunan F.Bahçe, bu sayıyı 14'e düşürmek zorunda...

#8
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, kadro dışı bırakacağı veya gelecek planlarında yer almayacak isimleri belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bu listeye ilk etapta 4 ismi yazdı. İşte o isimler:

#9
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Diz ameliyatı olan Luan Peres, ligin ilk devresinde takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı oyuncunun ne zaman döneceği bilinmezken, sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında da oyuncunun lisansını askıda tutacak.

#10
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Sezon başında sözleşmesi biten Miha Zajc, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle mukavelesi uzatılmıştı. Sloven oyuncu buna karşın istenen performansı sergileyemedi ve beklediği forma şansını yakalayamadı.

#11
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

29 yaşındaki oyuncuya taliplerin olduğu bilinirken, Zajc'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro...

#12
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

2022 yazında transfer edilen Lincoln Henrique, uzun süreli sakatlık yaşamış ve ligin ilk yarısında takımını yalnız bırakmıştı.

#13
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

F.Bahçe, Sambacı oyuncunun ritim bulması için sezon sonuna kadar bir kulübe kiralanmasına sıcak bakılıyor. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro...

#14
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Ryan Kent, buna karşın beklentileri karşılayamadı. İngiliz oyuncu sol kanatta Dusan Tadic'in gerisinde kaldı ve ilk 11'de devamlı olarak forma giyemedi.

#15
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

Şu ana kadar 15 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 634 dakika sahada kalarak 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi. 2027'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

#16
Foto - Neyi bekliyorsunuz? Acil olarak yapılması lazım: Belli oldu! Şok açıklama: Duyurdular…

F.Bahçe, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala bu 4 oyuncudan en az 3'ünde nihai kararı vermesi ve TFF'ye 14 yabancı tescil ettirmesi gerekiyor. (A Spor)

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