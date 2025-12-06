  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! "Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık" dediler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! “Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık” dediler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’tan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun feleğini şaşırtacak açıklamalar geldi. Barrack, ABD'nin Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, "Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

#1
Foto - Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! "Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık" dediler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! "Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık" dediler

Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti.

#3
Foto - Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! "Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık" dediler

Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

#4
Foto - Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! "Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık" dediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması!
Aktüel

Prof. Dr. Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da beklenen olası depremin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin tahminlerin güncellenmesi g..
O isimler görevden alındı! Yerinen atanan isimler Resmi Gazete’de yayınlandı
Gündem

O isimler görevden alındı! Yerinen atanan isimler Resmi Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sokak röportajı tiyatrocusuna hukuk gereğini yaptı! O hadsiz tutuklandı
Sosyal Medya

Sokak röportajı tiyatrocusuna hukuk gereğini yaptı! O hadsiz tutuklandı

"Kendine Muhabir" kanalına ait olduğu anlaşılan sokak röportajında bir kendini bilmezin konuşmaları kamuoyunda infiale neden olmuştu. O hads..
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı
Spor

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı

Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Çok sayıda profesyonel futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıktı...
Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu
Gündem

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde günlerdir sürdürdüğü kanlı baskın ve saldırılarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan r..
CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!
Gündem

CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!

Manavgat başta olmak üzere rüşvet, zimmet ve kara para aklama gibi usulsüzlük vakalarıyla çalkalanan CHP'li belediyelerdeki karanlık tablonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23