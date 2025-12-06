Haber Merkezi Giriş Tarihi: Netanyahu’nun resmen feleği şaşacak! “Yerinde olsak Türkiye’ye engel olmazdık” dediler
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’tan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun feleğini şaşırtacak açıklamalar geldi. Barrack, ABD'nin Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, "Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.