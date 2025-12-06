  • İSTANBUL
Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

DHA Giriş Tarihi:
Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu.

#1
Foto - Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik’in, kısa sürede başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiden yüksek miktarda altın ve para topladığı öğrenildi. Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi.

#2
Foto - Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Fatih Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevre esnafına durumu sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

#3
Foto - Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

'TEMİZ, GÜVENDİĞİMİZ BİR ÇOCUKTU' Kuyumcuya para kaptıran mağdurlardan Ercan Tiryaki, "Kaçmadan önceki akşam saat 16.30 gibi geldim burası açıktı. Dedim ki bana gram lazım. Ben parayı verdim bana 1 gram verdi 3 gramım kaldı. Kağıda yazı yazdı. Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ben de güveniyorum, temiz, güvendiğimiz bir çocuktu. 17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kağıda ‘Parası alındı 3 gram verilecek’ yazdı. Kağıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

