Kuyumcu topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

'TEMİZ, GÜVENDİĞİMİZ BİR ÇOCUKTU' Kuyumcuya para kaptıran mağdurlardan Ercan Tiryaki, "Kaçmadan önceki akşam saat 16.30 gibi geldim burası açıktı. Dedim ki bana gram lazım. Ben parayı verdim bana 1 gram verdi 3 gramım kaldı. Kağıda yazı yazdı. Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ben de güveniyorum, temiz, güvendiğimiz bir çocuktu. 17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kağıda ‘Parası alındı 3 gram verilecek’ yazdı. Kağıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var" ifadelerini kullandı.