Nereden nereye... Süper Lig'in eski yıldızı şimdi stadyum önünde köfte satıyor

Stadyum etrafında eski günlerin heyecanını da yaşadığını belirten Mavili, "Sanki gençliğimi yeniden yaşıyorum. 20 yaşında da 17 yaşında da köfte satardım. Şimdi de satıyorum. Bu iş hem maddi anlamda bana getiri sağlıyor hem de beni zinde tutuyor. Bu işi yapmasam Allah bana büyük bir zenginlik verse, ben bu işi yine yaparım. Çuval çuval paramı millete dağıtırım; ama yine de köfte satarım. Bu iş, bana baba mirası. Çünkü eski günleri, enstantaneleri ve tarihi yeniden yaşıyorum. Parayı da Kayserispor taraftarına dağıtırdım. Kayserispor, bizim için çok şey ifade ediyor. Gönül ister ki zirveye oynayalım. Ama o da maddi imkanlarla oluyor. Kayseri şehri bir olursa ancak öyle olur. Herkesin destek olması lazım. Kayserispor küme düşerse, köfteci Recep de küme düşmüş oluyor. O yüzden birlik olmamız lazım" dedi.