Nereden nereye... Süper Lig'in eski yıldızı şimdi stadyum önünde köfte satıyor

DHA
Kayseri’de 1970’lerin sonuna damga vurup Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı forma giyen Recep Mavili bugün aynı stadyum çevresinde köfte ekmek satıyor.

Kayseri’de yıllarca sahalarda ter döken, Süper Lig’de dev rakiplerin karşısına çıkan Recep Mavili (65), bugün aynı şehrin stadı önünde köfte ekmek satıyor.

Futbola 1974 yılında Kayserispor alt yapısında başlayan ve doğup büyüdüğü şehrin takımı Kayserispor'da 1978-1980 yıllarında Süper Lig'de forma giyen Recep Mavili ardından da Edirnespor'a transfer oldu. 1981-1983 yıllarında 2 sezon Trakya ekibinde forma giyen Mavili, 1988-1990 sezonunda da Erciyesspor forması giydi. Ardından da Nevşehirspor'a transfer olan Recep Mavili burada futbolu bıraktı. Futbolu bıraktıktan sonra Kayseri'nin ilk seyyar köfte ekmek satıcısı olan babasının mesleğini devam ettirmeye karar veren Mavili, profesyonel düzeyde 6 yıl formasını giydiği Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan stadyum çevresinde köfte ekmek satmaya başladı. Recep Mavili, Kayserispor'un 2 haftada bir kentte karşılaşma oynaması sonrası sabahın erken saatlerinde ekmek teknesini açıyor. Köftelerini hazırlayan Mavili, sarı kırmızılı taraftarların beğenisine sunuyor.

Stadyum etrafında Kayserispor taraftarı ile hem sohbet edip hem köfte sattığını anlatan Recep Mavili, "Çocukluğumda babam Kayserispor maçları öncesi seyyar köftecilik yapardı. Ben de onun yanında gelir yardım ederdim. Daha sonra profesyonel olarak Kayserispor'da oynadım. Çocukluğumdan beri köfte satıyorum diyebilirim. İyi ki babam bana bu mesleği öğretmiş. Çok güzel bir duygu sanki gençliğimi yeniden yaşıyorum. Benim futbolcu olduğumu bilmeyenler şaşırıyor. 'Bu adam Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle maç yapmış, Beşiktaş'la maç yapmış; geliyor burada köfte satıyor' diyorlar. Ben bu işi yaparak eski günlerimi de yaşıyorum" dedi.

Recep Mavili, "Bizim zamanımızda futbolda para yoktu. Baba mesleğim olan köfteciliği devam ettiriyorum. Allah bana bu mesleği öğreten babamdan razı olsun. Kayserispor'da 1974'te genç takımda oynadım. A takıma kadar yükselip, 6 yıl profesyonel futbol oynadım. Nevşehirspor'da kaptanlık yaptım. Erciyesspor'u profesyonel lige çıkardık. Çocukluktan beri aklım yetti yeteli o gün bugündür Kayserispor'un maçlarına gelir, maç öncesi babama yardım eder, köfte satardım" diye konuştu.

Stadyum etrafında eski günlerin heyecanını da yaşadığını belirten Mavili, "Sanki gençliğimi yeniden yaşıyorum. 20 yaşında da 17 yaşında da köfte satardım. Şimdi de satıyorum. Bu iş hem maddi anlamda bana getiri sağlıyor hem de beni zinde tutuyor. Bu işi yapmasam Allah bana büyük bir zenginlik verse, ben bu işi yine yaparım. Çuval çuval paramı millete dağıtırım; ama yine de köfte satarım. Bu iş, bana baba mirası. Çünkü eski günleri, enstantaneleri ve tarihi yeniden yaşıyorum. Parayı da Kayserispor taraftarına dağıtırdım. Kayserispor, bizim için çok şey ifade ediyor. Gönül ister ki zirveye oynayalım. Ama o da maddi imkanlarla oluyor. Kayseri şehri bir olursa ancak öyle olur. Herkesin destek olması lazım. Kayserispor küme düşerse, köfteci Recep de küme düşmüş oluyor. O yüzden birlik olmamız lazım" dedi.

Kayserispor taraftarlarından Recep Yılmaz ise "Her maç öncesi burada köfte ekmek yeriz. Ekip olarak buraya geliriz. Kendimi bildim bileli Kayserispor taraftarıyım. Şehrimizin takımını destekliyoruz. Daha önce Recep ağabeyin Kayserispor'da oynadığını bilmiyordum. Şaşırdım, araştıracağım. Oynadığı yılları da merak ettim açıkçası" diye konuştu.

