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Ekonomi
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Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

2023-04-19 12:15:59
Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

Adana'da depremin ardından durdurulan inşaatlar yeniden başlarken, bu sefer de işçi sıkıntıları gündeme geldi. Müteahhitler, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi ve usta bulamıyor. Adana'da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları 22 Şubat’ta durduruldu. Ancak denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra yeniden çalışmalara başlanıldı. Yaklaşık 30 bin müteahhidin olduğu Türkiye’de, sadece deprem bölgesine, 1 yıl içinde binlerce konut yapılması planlanıyor. Özellikle deprem konutlarının yapımı ve şehirlerdeki dönüşüm talebinin konut yapımında da ciddi bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor. Yetkililer ise bu artışla birlikte işçi sıkıntılarının da gündeme geldiğini belirtti. Müteahhitlerin, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi bulamamaktan yakındığı öğrenildi.

#1
Foto - Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

“Raporu tutulan inşaatlarda çalışmalar başladı” Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, depremin ardından Adana’da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu belirterek, “Artı hasarlar devam ettiği için valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi. Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu. Raporları tutulan inşaatlara başlandı. İşçilerimiz, ustalarımız da bu inşaatlarda çalışarak evlerine ekmek götürmeye başladı” diye konuştu.

#2
Foto - Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

“Aileler çocuklarını meslek liselerine göndermeli” Kalifiye eleman sıkıntısının baş gösterdiğini anlatan Karslıoğlu, “Meslek liselerimizde öğrenci kaybımız var. Bu nedenle alttan yetişen teknik, kalifiye eleman yok. Yetişmiş bir sıhhi tesisat, elektrik tesisatçımız yok. Eskilerdeki usta-çırak ilişkisi yok. Şu anda işçi sıkıntısını yüzde 70-75 oranında çekerken 2-3 yıl sonra yüzde 100 bu sıkıntıyı çekeceğiz. Devlet büyüklerine bunu iletiyoruz ama ailelerimize de sesleniyoruz devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Çocuklarını meslek liselerine göndermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

“Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor” İnşaatta çalışan iş makinesi operatörlerinin inşaat mühendisinden fazla maaş aldığına değinen Karslıoğlu, “Asgari ücretin 2 katını alan işçilerimiz var. Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor. İnşaat mühendisinden fazla maaş verdiğimiz operatörlerimiz var. Teknik ve kalifiye elemanlarda ciddi sıkıntı var. Meslek liselerine ailelerin rağbet göstermesi gerekiyor. Okumada gözü olmayan çocukların da usta-çırak ilişkisiyle çalışması lazım ki bu kalifiye eleman sıkıntısını giderelim” ifadelerini kullandı.

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