Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

Adana'da depremin ardından durdurulan inşaatlar yeniden başlarken, bu sefer de işçi sıkıntıları gündeme geldi. Müteahhitler, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi ve usta bulamıyor. Adana'da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları 22 Şubat’ta durduruldu. Ancak denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra yeniden çalışmalara başlanıldı. Yaklaşık 30 bin müteahhidin olduğu Türkiye’de, sadece deprem bölgesine, 1 yıl içinde binlerce konut yapılması planlanıyor. Özellikle deprem konutlarının yapımı ve şehirlerdeki dönüşüm talebinin konut yapımında da ciddi bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor. Yetkililer ise bu artışla birlikte işçi sıkıntılarının da gündeme geldiğini belirtti. Müteahhitlerin, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi bulamamaktan yakındığı öğrenildi.