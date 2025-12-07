IHA Giriş Tarihi: Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor
İSKİ’nin İstanbul Arnavutköy Karaburun’daki biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde tesisteki kirli suyun denize akıtıldığı, uzun süredir devam eden bu ihmal ile insan sağlığı ve deniz canlılarının yaşamının tehdit altında olduğu, plajların ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.