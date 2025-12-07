  • İSTANBUL
Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

İSKİ’nin İstanbul Arnavutköy Karaburun’daki biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde tesisteki kirli suyun denize akıtıldığı, uzun süredir devam eden bu ihmal ile insan sağlığı ve deniz canlılarının yaşamının tehdit altında olduğu, plajların ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Foto - Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

Arnavutköy Karaburun’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı, yeni bir videoyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Foto - Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde, tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü.

Foto - Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

Videoyu kayda alan vatandaş, sabah saat 07.12’de çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı: "Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ’nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin ‘arıttım’ dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."

Foto - Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

Görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluşturduğu görüldü.

Foto - Ne insan, ne çevre, ne deniz, ne sahiller umurlarında! İSKİ İstanbul’u göz göre göre katlediyor

Mahalle sakinleri, İSKİ’nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirttiler. Vatandaşlar, söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ’nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade ettiler.

