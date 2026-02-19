Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Özellikle 2024 başında Etiyopya’nın Somaliland ile imzaladığı ve denize erişim imkânı sağlayan anlaşmanın Mısır tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandığını belirten Mumay, bu gelişmenin hem Somali’nin toprak bütünlüğünü zedelediğini hem de Etiyopya’nın Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki etkisini artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti. İSRAİL’İN BÖLGESEL VARLIĞI VE GÜVENLİK KAYGILARI Nazlı Mumay, İsrail’in Doğu Afrika’daki artan varlığının da Kahire’nin güvenlik hesaplamalarında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İsrail’in Somaliland’i tanıma yönündeki hamleleri ve bölgedeki stratejik bağlantı arayışlarının Mısır açısından Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz güvenliği bağlamında risk olarak değerlendirildiğini kaydeden Mumay, “Etiyopya’nın 2024 başında Somaliland ile imzaladığı ve kendisine denize erişim sağlayan anlaşma, Mısır tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. Somaliland’in bağımsızlığının tanınması, Somali’nin toprak bütünlüğünü bozmanın yanı sıra Etiyopya’nın Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki etkisini artıracaktır. Mısır, Süveyş Kanalı’nın güvenliği için hayati önem taşıyan bu rotada Etiyopya’nın güçlenmesini ve Somaliland üzerinden İsrail ile kurulabilecek stratejik bağları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmektedir” ifadelerini kullandı.