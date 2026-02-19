  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir! Uzman isim uyardı Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez Otomobil devi duyurdu: Sevilen modelde dev indirim! Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz Asırlık tarif gün yüzüne çıktı: İşte gerçek Güllaç yapmanın incelikleri Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Gedelli’de Ramazan nasıl geçecek? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Ehliyetsiz olsa da tazminat istenebilecek!
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Afrika kıtası, 21’inci yüzyılın en dikkat çekici jeopolitik ve ekonomik merkezlerinden biri olarak yükseliyor. Zengin doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu, hızla büyüyen pazarları ve stratejik deniz yollarına hâkim konumuyla kıta, küresel yatırımcıların radarına girmiş durumda. Avrupa ile Asya arasında enerji, ticaret ve güvenlik hatlarının kesişim noktasında bulunan Afrika; hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de diğer Batılı aktörler açısından bir “köprü coğrafya” niteliği taşıyor. Bu yükseliş, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda askerî ve stratejik dengeleri de beraberinde getiriyor. Başta Türkiye ve Mısır olmak üzere bazı bölge ülkeleri, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında geliştirdikleri güvenlik iş birlikleri ve kurumsal varlıklarıyla kıta ile bağlarını güçlendiriyor. Enerji koridorları, limanlar ve deniz ticaret yolları üzerinden şekillenen yeni jeopolitik denklemde, bölgesel aktörlerin kendi güvenlik öncelikleri doğrultusunda pozisyon aldığı görülüyor.

#1
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Türkiye ise Afrika’nın potansiyeline inanan ve kıtayı uzun vadeli bir kalkınma ortağı olarak gören ülkeler arasında öne çıkıyor. Eğitimden sağlığa, altyapıdan insani yardıma kadar geniş bir alanda yürütülen projelerle, Afrika ülkelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması hedefleniyor. Karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilerleyen bu yaklaşım, Türkiye’nin kıtayla ilişkilerini rekabet ve sömürge ekseninden ziyade iş birliği ve dayanışma temelinde şekillendirdiğini ortaya koyarken, Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı Nazlı Mumay, Afrika kıtasında son dönemde hız kazanan siyasi ve askerî gelişmeleri mercek altına aldığı analizinde, Mısır’ın Somali’ye asker konuşlandırma kararını tarihsel, stratejik ve jeopolitik boyutlarıyla ele aldı. Mumay’a göre Kahire’nin adımı yalnızca ikili ilişkiler çerçevesinde değil, Doğu Afrika’daki güç dengeleri açısından da kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

#2
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Mumay, Mısır-Somali ilişkilerinin köklerinin antik çağa kadar uzandığını belirterek, Antik Mısır’da 18. Hanedanlık döneminde Kraliçe Hatşepsut tarafından “Punt Diyarı” olarak anılan bugünkü Somali topraklarına düzenlenen seferleri hatırlattı. Orta Çağ’da Mogadişu ile Nil Vadisi arasındaki ticari ilişkiler ve Memlük dönemine ait buluntuların bu tarihsel sürekliliği desteklediğini ifade etti.

#3
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Modern dönemde ise El-Ezher Üniversitesi aracılığıyla eğitim ve kültürel bağların güçlendiğini kaydeden Mumay, Mısır’ın 1960’ta bağımsızlığını kazanan Somali’yi ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve 1991 sonrası iç savaş sürecinde de Somali’nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurguladı.

#4
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Analize göre Mısır’ın Somali’ye yönelik artan ilgisinin temelinde, Etiyopya ile yaşanan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) krizi bulunuyor. Nil üzerindeki su haklarını ulusal güvenlik meselesi olarak gören Kahire yönetimi, Etiyopya’yı çevreleme stratejisi doğrultusunda Sudan, Eritre ve Somali ile askerî iş birliğini derinleştiriyor.

#5
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Özellikle 2024 başında Etiyopya’nın Somaliland ile imzaladığı ve denize erişim imkânı sağlayan anlaşmanın Mısır tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandığını belirten Mumay, bu gelişmenin hem Somali’nin toprak bütünlüğünü zedelediğini hem de Etiyopya’nın Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki etkisini artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti. İSRAİL’İN BÖLGESEL VARLIĞI VE GÜVENLİK KAYGILARI Nazlı Mumay, İsrail’in Doğu Afrika’daki artan varlığının da Kahire’nin güvenlik hesaplamalarında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İsrail’in Somaliland’i tanıma yönündeki hamleleri ve bölgedeki stratejik bağlantı arayışlarının Mısır açısından Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz güvenliği bağlamında risk olarak değerlendirildiğini kaydeden Mumay, “Etiyopya’nın 2024 başında Somaliland ile imzaladığı ve kendisine denize erişim sağlayan anlaşma, Mısır tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. Somaliland’in bağımsızlığının tanınması, Somali’nin toprak bütünlüğünü bozmanın yanı sıra Etiyopya’nın Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki etkisini artıracaktır. Mısır, Süveyş Kanalı’nın güvenliği için hayati önem taşıyan bu rotada Etiyopya’nın güçlenmesini ve Somaliland üzerinden İsrail ile kurulabilecek stratejik bağları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmektedir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Mumay’a göre Mısır’ın askerî sevkiyatı, yalnızca Somali’ye destek değil; aynı zamanda dış aktörlere yönelik bir mesaj niteliği taşıyor. TÜRKİYE-MISIR EKSENİNDE YENİ DENGE Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler oldu. Mumay, geçmişte Libya ve Sudan gibi sahalarda karşıt pozisyonlarda yer alan Ankara ile Kahire’nin son dönemde daha koordineli bir çizgiye yöneldiğini belirtti.

#7
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Türkiye’nin Mogadişu’daki askerî varlığı ve savunma iş birliği projelerinin, Mısır’ın Afrika Birliği misyonu çerçevesindeki askerî katkısıyla tamamlayıcı bir rol üstlenebileceğini ifade eden Mumay, Türkiye’nin Mogadişu’daki devasa askeri varlığı, F-16’ları ve petrol arama faaliyetleri, Mısır’ın Afrika Birliği (ATMIS/AUSSOM) misyonu kapsamında göndereceği 1.100 kişilik askeri güçle tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Türkiye hem Etiyopya hem de Somali ile diyalog yürütebilen dengeli bir aktör olarak arabuluculuk yaparken; Mısır’ın askeri desteği, Somali hükümetinin egemenlik haklarını koruma konusunda elini güçlendirmektedir” diyerek iki ülkenin ortak bir zemin yakaladığını belirtti.

#8
Foto - Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?

Nazlı Mumay, Mısır’ın Somali’ye asker konuşlandırmasının Etiyopya ve İsrail aleyhine, Somali ve müttefikleri lehine bir denge oluşturabileceğini belirterek; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Somali’nin toprak bütünlüğü konusunda ortak bir tutum geliştirmesinin Doğu Afrika’da yeni bir bölgesel direnç hattı ortaya çıkarabileceğini ifade etti. Afrika Boynuzu’nda şekillenen yeni güvenlik mimarisinin rekabet değil de kontrollü iş birliği olduğunu kaydeden Mumay, “Netice itibarıyla, Mısır’ın Somali’ye asker konuşlandırması, bölgedeki dengeleri Etiyopya ve İsrail aleyhine, Somali ve müttefikleri lehine değiştirecek bir hamledir. Bu durum, Türkiye ile Mısır arasında yeni bir rekabet alanı oluşturmaktan ziyade, iki ülkenin savunma sanayiinden enerji güvenliğine kadar geniş bir yelpazede iş birliği yapabileceği stratejik bir blok inşa etmektedir. Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Somali’nin toprak bütünlüğünü savunma noktasında buluşması, Doğu Afrika’daki istikrarsızlık projelerine karşı güçlü bir bölgesel direnç odağı oluşturmaktadır. Gelecek dönemde, Türk Donanması’nın bölgedeki varlığı ile Mısır’ın kara ve hava gücü desteğinin senkronize edilmesi, Kızıldeniz’in güvenliğini ve Somali’nin birliğini teminat altına alacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Türkiye'de de sık sık eleştirilen yüksek milletvekili emeklilik maaşları bir ülkede tamamen son buldu. Emekli milletvekili maaşlarını kaldır..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23