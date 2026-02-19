Nazlı Mumay’dan Afrika Boynuzu Analizi: Mısır’ın Somali Hamlesi Yeni Bir Bölgesel Blok mu Doğuruyor?
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Afrika kıtası, 21’inci yüzyılın en dikkat çekici jeopolitik ve ekonomik merkezlerinden biri olarak yükseliyor. Zengin doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu, hızla büyüyen pazarları ve stratejik deniz yollarına hâkim konumuyla kıta, küresel yatırımcıların radarına girmiş durumda. Avrupa ile Asya arasında enerji, ticaret ve güvenlik hatlarının kesişim noktasında bulunan Afrika; hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de diğer Batılı aktörler açısından bir “köprü coğrafya” niteliği taşıyor. Bu yükseliş, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda askerî ve stratejik dengeleri de beraberinde getiriyor. Başta Türkiye ve Mısır olmak üzere bazı bölge ülkeleri, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında geliştirdikleri güvenlik iş birlikleri ve kurumsal varlıklarıyla kıta ile bağlarını güçlendiriyor. Enerji koridorları, limanlar ve deniz ticaret yolları üzerinden şekillenen yeni jeopolitik denklemde, bölgesel aktörlerin kendi güvenlik öncelikleri doğrultusunda pozisyon aldığı görülüyor.