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Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

2023-11-13 11:52:54
Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG'un ardından gözler ikinci seri olarak üretilecek olan elektrikli mikro mobilite aracı Amperino'ya çevrilmiş durumda. Bursa'da üretilmeye başlanan elektrikli otomobil Amperino'nun son hali merak konusu oldu. Beklenen güzel haber ise sonunda geldi. Cumhuriyetin 100. yılında müthiş gelişme! İkinci yerli otomobilden ilk görüntü geldi. O tarihte yollara çıkacak. Türkiye'den devrim niteliğinde adım. İkinci yerli otomobil yollara çıkıyor.

#1
Foto - Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

Türkiye yerli otomobil konusunda dev adımlar atmaya devam ediyor. TOGG'un ardından yeni yerli ve milli imkanlarla üretilen aracı olan elektrikli otomobil Amperino'nun test aşamaları hızla devam ediyor. Özellikle TOGG'un bu kadar ilgi görmesinin ardından Türk mühendisler yeni milli araçlara yöneldi. Bursa'da yapımı süren Amperino'nun yapım çalışmaları devam ederken ilk görüntüler geldi. Cumhuriyetin 100. yılında müthiş gelişme! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler paylaşıldı. Milyonlarca kişi bu haberler sevince boğuldu. Yerli mikro otomobil Amperino'nun ilk seri üretimi ise 2025 yılında yapılacak. İşte yerli otomobil Amperino'nun son hali...

#2
Foto - Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımına başlanan yerli ikinci elektrikli otomobil markası Amperino ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediliyor. Sosyal medyadan paylaşılan son görüntüler ise otomobil severleri heyecana boğdu. Paylaşılan görüntülerde Amperino'nun üç kişilik yaşam alanına sahip bir mikro mobilite aracı olduğunu görüyoruz. Dış tarafta bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken modelin en farklı yanı sürücünün tam ortaya konumlandırılması diyebiliriz. Bu sayede arka koltuklara erişim için koltuğu ileri almak veya katlamak gibi ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.

#3
Foto - Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

Bursa'da ikinci yerli elektrikli otomobilimiz adım adım doğuyor. TOGG'dan sonra tamamen yerli imkanlarla doğan ikinci elektrikli modelimiz Amperino, yollara çıkmak için gün sayıyor. 3 yıldır devam eden projede sona gelindi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 50'ye yakın mühendisin geliştirdiği Amperino C-100 modeli, 16 Kasım'da Go Green fuarında tanıtılacak. Go Green Türkiye Fuarı 16 - 18 Kasım tarihleri arasında Bursa Tüyap Fuar merkezinde kapılarını açacak...

#4
Foto - Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

YERLİ İMKANLAR ÜRETİLEN AMPERİNO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER? Amperino'nun 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi ve 2025 yılında üretime girmesi planlanıyor. Teknik detaylar henüz tam olarak belli değil ancak firmanın resmi internet sitesinde yazan bilgiler şöyle: • 150 km menzil • Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi • 90 km/s maksimum hız • 650 kg boş ağırlık • 370 lt bagaj • 16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun • Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm • Kompozit gövde • Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon

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