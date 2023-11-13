2023-11-13 11:52:54 Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi
Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG'un ardından gözler ikinci seri olarak üretilecek olan elektrikli mikro mobilite aracı Amperino'ya çevrilmiş durumda. Bursa'da üretilmeye başlanan elektrikli otomobil Amperino'nun son hali merak konusu oldu. Beklenen güzel haber ise sonunda geldi. Cumhuriyetin 100. yılında müthiş gelişme! İkinci yerli otomobilden ilk görüntü geldi. O tarihte yollara çıkacak. Türkiye'den devrim niteliğinde adım. İkinci yerli otomobil yollara çıkıyor.