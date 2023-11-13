Müthiş gelişme duyuruldu! İkinci yerli otomobilden ilk görüntüler geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımına başlanan yerli ikinci elektrikli otomobil markası Amperino ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediliyor. Sosyal medyadan paylaşılan son görüntüler ise otomobil severleri heyecana boğdu. Paylaşılan görüntülerde Amperino'nun üç kişilik yaşam alanına sahip bir mikro mobilite aracı olduğunu görüyoruz. Dış tarafta bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken modelin en farklı yanı sürücünün tam ortaya konumlandırılması diyebiliriz. Bu sayede arka koltuklara erişim için koltuğu ileri almak veya katlamak gibi ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.