Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! İşte anti kanser gücüne sahip besinler

Meme kanseri ile savaşta doğru besinleri seçmek ve düzenli olarak tüketmek kadar zararlı gıdalardan da uzak durmak gerekir. Çünkü fazla kilo ve aşırı yağlanma meme kanseri riskini arttırabilen unsurlardır. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürmek için ideal kilo ve yağ ağırlığı önemlidir. Bu nedenle yüksek yağ ve şeker içeren kızartma, kavurma, fast food, hazır kek ya da kurabiye, tatlı gibi gıdalarda uzak durmak gerekir. Bu gıdalar boş kalori kaynaklarıdır; yani bir faydası olmadığı gibi zararı daha fazladır. Kilo artışına yol açarak kanser oluşumunu da tetikleyebilirler. Her zaman belirttiğimiz gibi sağlıklı kilo verme, formunu koruma kişiye özel bir beslenme planı ile mümkün olabilir. Bunun için doktorunuz ya da diyetisyeniniz tavsiye etmediği sürece gelişigüzel listeler, şok diyetler uygulamayın. Özellikle meme kanseri gibi bir hastalık yaşayan kişilerin bu dönemde beslenmelerine iki kat dikkat etmesi gerekir. Hızlı kilo verme gibi bir çaba içinde olmamalılar. Bu süreçte besinler yoluyla antioksidan alımının bile kişiye özel olduğunu söyleyebiliriz.