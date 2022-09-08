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Muş'ta yürekler ağza geldi: 13 yaralı var

2022-09-08 11:28:15
Muş'ta yürekler ağza geldi: 13 yaralı var

Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

#1
Foto - Muş'ta yürekler ağza geldi: 13 yaralı var

İlçeden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 49 AAH 237 plakalı minibüs, Muş-Bitlis kara yolu havaalanı kavşağında devrildi.

#2
Foto - Muş'ta yürekler ağza geldi: 13 yaralı var

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Muş'ta yürekler ağza geldi: 13 yaralı var

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan 13 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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