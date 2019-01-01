Müslümanların Avrupa'ya getirdiği 10 büyük icat!

İslami bilim adamları, geçmişte Avrupa'ya bilim ve teknolojide öncülük etmiştir. İşte birçok alanda birbirinden farklı, çağın ötesindeki icatlarıyla Avrupa'ya ders veren Müslüman bilim adamlarının bazı icatları...
Aşı | Aşı ilk olarak İslam dünyasında geliştirildi. Hatta Avrupa'da çiçek aşısı daha bulunmadan 50 yıl önce Osmanlı Devleti'nde çok yaygın olarak kullanılırdı.
Uçmak | Wright Kardeşlerin ilk uçma denemesinden 1000 yıl kadar önce 852 yılında Abbas İbn Firnas adlı bir Arap Cordoba'daki Ulucaminin minaresinden tahtadan kanatlarla atladı. Uçmayı umuyordu, tabii uçamadı. Ama tahta kanatların yarattığı paraşüt etkisi sayesinde hafif bir şekilde yere düştü. 875 yılında 70 yaşındayken bu kez ipek ve kartal tüylerinden yaptığı kanatlarla bir uçurumdan atladı. 10 dakika kadar havada kalmayı başardı.
Algoritma | Algoritma ve Trigonometri de İslam dünyasının bir buluşudur ve Avrupa müslümanlar sayesinde öğrenmiştir.
Halı dokuması | Halı da Müslümanlar tarafından Avrupa'ya taşındı. Halı dokumasındaki tekniklerin hemen hemen tümü de Avrupalılar tarafından Müslümanlardan alındı.
Satranç | Satranç asıl olarak İran'da geliştirildi ve Emevi müslümanları tarafından Avrupa'yla tanıştırıldı.
SabunHaçlı Seferlerindeki Hıristiyan askerleri gören Müslümanları dehşete düşüren şey onların saldırganlığı değil Avrupalıların çok nadir banyo yapmaları ve vücutlarının çok kötü kokmasıydı.Eski Mısır'da da sabun vardı ancak Araplar bitki yağlarını karıştırarak modern anlamdaki sabunu oluşturdu. Şampuan da bir Arap icadıdır. Şampuan ilk kez İngiltere'ye 1759'da gelmiştir.
Mimarî yapılarMüslümanlar mimari yapılarda o kadar üst düzeydeydi ki Avrupa kralları tarafından özel olarak çağırılırdı.İngiltere Kralı V. Henry, kendi sarayını yaptırabileceği bir mimar Avrupa'da bulamaz. Bunun üzerine sarayını bu alanda çığır açmış olan Müslüman bir mimara yaptırır.
Kahve | Rivayete göre Güney Etiyopya'nın Kaffa bölgesinde Arap bir çoban olan Halid koyunlarının bir bitkiyi yedikten sonra canlandığını gördü. Halid bu bitkiden topladı ve götürüp kaynarak içti. İlk olarak geceleri uyanık kalıp çalışmak ya da dua etmek isteyen Sufi alimler tarafından kullanıldığı tahmin edilen kahve ancak 1645 yılında Venedik'e ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ilk kahvehaneyi ise bir Türk açtı.
Cerrahi Aletler | Dünyada bugün kullanılan cerrahi aletlerin tümünün nihai dizaynları Endülüs Emevilerinden El Zehravi'ye aittir. Neşter, kemik testereleri, göz ameliyatı makaslarının da aralarında bulunduğu 200 cerrahi alet modern tıpta da kullanılır. Hayvan bağırsaklarından yaptığı iplikle attığı dikişlerin kendi kendine kaybolduğunu da Zehravi keşfetmiş ve yine hayvan bağırsaklarından ilk kapsülü yapmıştır. 13. yüzyılda İbn Nafis de dolaşım sistemini tanımlamıştır.
Rüzgar Değirmeni | Rüzgar değirmeni ilk olarak İran'da keşfedilmiş ve Arap ülkelerinde de geliştirilmiştir. Avrupa'da ilk rüzgar değirmeni bundan tam 500 yıl sonra kullanılmaya başlamıştır.(TeknolojiOku)