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Hayat-Aktüel
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Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı

2021-11-28 16:18:58
Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sis bulutlarıyla kaplanan Munzur Dağları güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Kentte bir süredir etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kentte bir süredir etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

#2
Foto - Ovacık'ta bulunan Munzur Dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Ovacık'ta bulunan Munzur Dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

#3
Foto - Zirveleri karla kaplanan 3 bin rakımlı dağların ve meşe ormanlarının sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Zirveleri karla kaplanan 3 bin rakımlı dağların ve meşe ormanlarının sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

#4
Foto - Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de yazın çıktıkları yaylalardan köylerine dönmeye başladı.

Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de yazın çıktıkları yaylalardan köylerine dönmeye başladı.

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