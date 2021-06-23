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Muharrem İnce, CHP'ye böyle gözdağı verdi

2021-06-23 22:24:55
Muharrem İnce, CHP'ye böyle gözdağı verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

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Foto - Burada açıklamalarda bulunan İnce, eski partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan İnce, eski partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

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"ZAVALLI MUHALEFET, SİZİ TORBANIN İÇERİSİNE KOYACAĞIZ" - Yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şu ifadeleri kullandı:

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"Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum"

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