Muharrem İnce, CHP'ye böyle gözdağı verdi

"Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum"