2021-06-23 22:24:55 Muharrem İnce, CHP'ye böyle gözdağı verdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan İnce, eski partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.
"ZAVALLI MUHALEFET, SİZİ TORBANIN İÇERİSİNE KOYACAĞIZ" - Yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum"
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