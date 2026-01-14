MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

Ülkemizin dört bir yanına kesintisiz hizmet sunan PTT AŞ, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere vatandaşlara her noktada önemli bir işlem kolaylığı sağlıyor. PTT AŞ, sunduğu dijital çözümler sayesinde vatandaşların MTV ödemelerini çevrim içi kanallar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapmalarına imkân tanırken PttMatikler aracılığıyla da sıra beklemeden ödeme yapılabiliyor.