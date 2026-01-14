  • İSTANBUL
Onur Yılmaz
MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor. PTT AŞ, hem dijital platformları hem de yaygın şube ağıyla vatandaşlara kolay ve hızlı ödeme imkanı sunuyor.

Foto - MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), geniş ve güçlü hizmet ağı ile sunduğu dijital çözümlerle vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Foto - MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

PTT AŞ tarafından sağlanan bu hizmetler kapsamında vatandaşlar, MTV ödemelerini de güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti için son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen iş birliği doğrultusunda tahsilat işlemleri; cari yıla ait vergi tarifeleri ile verginin alınmasına esas taşıt bilgileri (model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi, net ağırlık vb.) dikkate alınarak yapılıyor.

Foto - MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

Vatandaşlar, MTV ödemelerini çevrim içi olarak PttBank mobil uygulaması ve PTT resmi web sitesi üzerinden de hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca Türkiye genelindeki PTT iş yerleri ile PttMatikler aracılığıyla MTV ödemelerini yapabiliyorlar.

Foto - MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

Ülkemizin dört bir yanına kesintisiz hizmet sunan PTT AŞ, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere vatandaşlara her noktada önemli bir işlem kolaylığı sağlıyor. PTT AŞ, sunduğu dijital çözümler sayesinde vatandaşların MTV ödemelerini çevrim içi kanallar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapmalarına imkân tanırken PttMatikler aracılığıyla da sıra beklemeden ödeme yapılabiliyor.

Foto - MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat

MTV ödemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın PTT iş yerini ziyaret edebilecekleri gibi PTT resmi web sitesi üzerinden de işlem yapabilmektedir.

