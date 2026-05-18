  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor
AA Giriş Tarihi:

MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen çok sayıda silah sistemi ve mühimmat, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında aktif rol alıyor. TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüs, Fırtına Obüsü silah sistemi, 35 milimetre silah sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar tatbikat kapsamında dikkat çekiyor.

#1
Foto - MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

MKE'den yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz unsurlarına yönelik geliştirilen çok sayıda ürün, EFES-2026 Tatbikatı'nda yer alıyor.

#2
Foto - MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

Bu kapsamda, TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüs, Fırtına Obüsü silah sistemi, 35 milimetre silah sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar tatbikat kapsamında aktif olarak görevalıyor.

#3
Foto - MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

Çelik Kubbe'nin önemli vurucu unsurları arasında yer alan 35 milimetre silah sistemi başta olmak üzere birçok kritik sistemle MKE, Türkiye'nin katmanlı savunmasına sahada güç katıyor.

#4
Foto - MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

Yakın hava savunmasından uzun menzilli ateş desteğine, tank silah sistemlerinden hava mühimmatlarına kadar geniş bir alanda görev yapan MKE ürünleri, EFES 2026'nın farklı safhalarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerine destek sağlıyor.

#5
Foto - MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor

Ayrıca, 5,56 milimetre piyade fişeğinden 155 milimetre obüs mühimmatına, tank mühimmatlarından roket harp başlıklarına, uçak bombalarından havan mühimmatlarına kadar geniş bir üretim kabiliyetine sahip olan MKE, EFES 2026'nın hem silah sistemleri hem de kullanılan mühimmatlarıyla ana vurucu gücü olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini..
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23