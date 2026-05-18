MKE'nin geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor! EFES-2026 Tatbikatı'nda aktif rol alıyor
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen çok sayıda silah sistemi ve mühimmat, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında aktif rol alıyor. TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüs, Fırtına Obüsü silah sistemi, 35 milimetre silah sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar tatbikat kapsamında dikkat çekiyor.