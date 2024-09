İnsan hakları grupları Halef ve Sultan'ın tutuklanmalarını “keyfi” ve “rehine gibi" olarak nitelendirdi. Aileleri Beyaz Saray'dan davalarına müdahil olmasını talep ediyor. Democracy for the Arab World Now (Dawn) savunma direktörü Raed Jarrar MEE'ye yaptığı açıklamada, “ABD'nin bu rejimlere yaptığı askeri yardımları diktatörlüklerin ve istismarcı rejimlerin kendilerini geliştirmeleri için bir kaldıraç olarak kullanabileceğinin gözardı edilmesi şaka gibi” dedi ve ekledi: "Sisi'nin reform yapmasının bir yolu yok. Netanyahu'nun da Netanyahu'yu ıslah etmesine imkan yok. Böyle bir şey olmayacak."