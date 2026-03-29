  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yaptılarsa ekonomik darboğazı aşamadılar! Türkiye'nin gofret devi, sessiz sedasız iflas etti
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ancak sigorta günleri eksik yatırılan işçiler için tarihi bir emsal karara imza attı. "Emekli maaşı aldığı için tespit davası açamaz" diyen yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, sigortalılığın kaçınılmaz bir hak olduğunu ve her işçinin gerçek çalışma günlerini tespit ettirme yetkisi bulunduğunu hükme bağladı. Bu karar, emekli olup da kaçak veya eksik primle çalıştırılan binlerce vatandaş için hukuk kapısını ardına kadar açtı.

#1
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

İstanbul Ticaret Gazetesi’nde yer alan habere göre bir boyacı ustası emekli olduktan sonra 2013 ile 2019 yılları arasında bir işyerinde kesintisiz olarak çalıştı. Ancak SGK kayıtlarına göre işveren işçinin bazı aylarda sadece 10 gün çalıştığını beyan etti.

#2
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Emekli işçi bu durumu anladığında soluğu mahkemede aldı. İşçinin talebi şuydu: ““Emekli olsam da emeğim var, SGK’ya bildirilmeyen eksik günlerimin ve gerçek maaşımın tespit edilmesini istiyorum.” İşveren ise bu iddialara karşı çıkarak, işçinin ‘kısmi süreli’ çalıştığını ve 10 günlük bildirimlerin gerçeği yansıttığını savundu. İlk Derece Mahkemesi, sunulan delilleri ve tanık beyanlarını inceledi. Sonuç olarak işçinin ayda 30 gün çalıştığına, bildirilmeyen tam 325 günün daha sisteme işlenmesi gerektiğine hükmetti.

#3
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Dosya, işverenin ve SGK'nın itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) gitti. İstinaf dairesi, hukuk dünyasında çok tartışılacak bir karara imza attı: “Davacı zaten emekli maaşı alıyor. Bu tespit davası sonucunda alacağı emekli maaşı artmayacak. Dolayısıyla bu davayı açmakta güncel bir yarar yoktur” diyerek, davayı usulden reddetti.

#4
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Dosya, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındı. ‘Yarar yok’ görüşüne karşı çıkan Yargıtay, “Sigortalılık kaçınılmaz bir haktır, emekli olsa bile işçinin bu tespiti isteme hakkı vardır” diyerek, kararı bozdu. Ancak istinaf mahkemesi kendi kararında ‘direnince’, son sözü söylemek üzere Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

#5
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emekli işçiyi haklı bularak bu konuda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

#6
Foto - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23