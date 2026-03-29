Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ancak sigorta günleri eksik yatırılan işçiler için tarihi bir emsal karara imza attı. "Emekli maaşı aldığı için tespit davası açamaz" diyen yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, sigortalılığın kaçınılmaz bir hak olduğunu ve her işçinin gerçek çalışma günlerini tespit ettirme yetkisi bulunduğunu hükme bağladı. Bu karar, emekli olup da kaçak veya eksik primle çalıştırılan binlerce vatandaş için hukuk kapısını ardına kadar açtı.