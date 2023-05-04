Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

Şirket ise, Clark County Nevada'nın planı onayladığına dair tweet'ini alıntıladı ve "Vegas Loop genişliyor - 65 mil (yaklaşık 105 kilometre) ve 69 istasyon!" ifadelerini kullanıp teşekkür etti. Böylece yeni planını sosyal medyada duyurmuş oldu.TechCrunch'a göre ise komisyon üyeleri, The Boring Company'nin avukatı Stephanie Allen'ın projenin tüm masraflarını vergi mükelleflerinin değil, şirketin karşılayacağına dair güvence vermesinin ardından 6'ya karşı 1 oy kullandı.