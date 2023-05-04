2023-05-04 21:37:40 Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak
Elon Musk'ın sahibi olduğu altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company'nin 'çılgın projesi' Vegas Loop genişliyor. Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini duyurdu. "Vegas Loop" adlı proje kumarhane çalışanlarının endişesine neden olurken, kenti pek çok popüler destinasyona bağlayacak.