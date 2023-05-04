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Hayat-Aktüel
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Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

2023-05-04 21:37:40
Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company'nin 'çılgın projesi' Vegas Loop genişliyor. Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini duyurdu. "Vegas Loop" adlı proje kumarhane çalışanlarının endişesine neden olurken, kenti pek çok popüler destinasyona bağlayacak.

#1
Foto - Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

Engadget'in haberine göre, Elon Musk'a ait olan The Boring Company şirketi, başlangıçta Vegas Loop'u yaklaşık 46 kilometre tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yeraltı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı. Şirket, Tesla araçlarıyla yolcu taşıyan bir yeraltı tünel sistemi olan "Vegas Loop"u genişletmek için çarşamba günü onay aldı.

#2
Foto - Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company (TBC) Las Vegas'taki tünel ağını 40 kilometre genişleteceğini ve orijinal planına 18 yeni istasyon ekleyeceğini duyurdu. Onaylanan genişleme, ağı yaklaşık 40 kilometre genişletecek ve 18 yeni istasyona izin verecek.

#3
Foto - Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

Şirket ise, Clark County Nevada'nın planı onayladığına dair tweet'ini alıntıladı ve "Vegas Loop genişliyor - 65 mil (yaklaşık 105 kilometre) ve 69 istasyon!" ifadelerini kullanıp teşekkür etti. Böylece yeni planını sosyal medyada duyurmuş oldu.TechCrunch'a göre ise komisyon üyeleri, The Boring Company'nin avukatı Stephanie Allen'ın projenin tüm masraflarını vergi mükelleflerinin değil, şirketin karşılayacağına dair güvence vermesinin ardından 6'ya karşı 1 oy kullandı.

#4
Foto - Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

TEK MUHALİF OY ONDAN GELDİ! Tek muhalif oy, transit sistemin sadece turistlere hizmet vermesi, tatil yeri ve kumarhane çalışanlarını dikkate almaması konusundaki endişelerini dile getiren, tünellerin inşaatı nedeniyle işe gitmelerinin gittikçe zorlaştığı yönünde kendi bölgesindeki insanlardan telefonlar aldığı söylenen komisyon üyesi Marilyn Kirkpatrick'ten geldi.

#5
Foto - Milyarder Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa çılgın projesi: Yerin altında böyle kazanç sağlayacak

ŞU ANKİ UZUNLUĞU... Şu anda Vegas Loop, Las Vegas Kongre Merkezi çevresinde beş durak ile yaklaşık 3-3.5 kilometre uzunluğunda. Şirket, ağı Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezi ve hatta Los Angeles'a bağlayan daha fazla tünel kazmayı planlıyor.

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