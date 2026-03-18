  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de Libyalı yetkilileri taşırken düşen uçağın şirketiyle ilgili flaş gelişme! Tüm uçakları yere indirildi Simgelerin köprüsü 4 yaşında! Milyarlarca lira tasarruf! O isimlerle ilgili gelişme var! Beşiktaş'ta imkansız görev: 5 aşağı 5 yukarı Millet Evladını Yedirmez! Özgür Özel, Bu İftiraların Hesabını Vereceksin! İstanbul’da bayram planı yapanlar dikkat! Sağanak ve fırtına kapıda Çanakkale Destanı 111 yıl sonra aynı ruhla anıldı: Devlet zirvesi Şehitler Abidesi'nde buluştu... Alarm zilleri çalıyor! İstanbul'da yaz ayları kabusa dönebilir Türk savunma sanayisinde 'Çin' tehlikesi! Uyanık olunması lazım, çabucak kopyalıyorlar
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Millet Evladını Yedirmez! Özgür Özel, Bu İftiraların Hesabını Vereceksin!

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel  Başkanı Turgay Yazıcı, Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddialara sert sözlerle tepki gösterdi.

1
#1
Yazıcı, açıklamasında Özel’e doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

#2
“Ey Özgür Özel! Buradan sana açık bir çağrımız var: Millet evladını yedirmez! İftirayla, algıyla, masa başı senaryolarla bu ülkenin değerlerine saldıramazsın.” Lüksemburg iddiasına dikkat çeken Yazıcı, şu soruları yöneltti:

#3
“Sen değil miydin ‘Lüksemburg’da yat var’ diyen? Peki soruyoruz: Denizi olmayan bir ülkede yat nasıl olur? Bu milleti bu kadar mı hafife alıyorsunuz? Belgen nerede, ispatın nerede?”

#4
Akın Gürlek’in geçmişte yürüttüğü kritik görevleri hatırlatan Yazıcı, özellikle Başsavcılık dönemine vurgu yaptı:

#5
“Sayın Bakanımız, görev yaptığı her noktada hukukun yanında durmuş, milletin hakkını korumuştur. Başsavcılığı döneminde açılan ve Türkiye gündemine damga vuran dosyalar, kimlerin uykusunu kaçırdı bugün çok net ortadadır. Özellikle yaklaşık 160 milyar TL’lik yolsuzluk iddialarını içeren Ekrem İmamoğlu dosyası, bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir.” Yazıcı, Özel’e sert sorular yöneltmeye devam etti:

#6
“Bu dosyalar neden sizi rahatsız ediyor? Kimlerin adına konuşuyorsunuz? Adaletin tecelli etmesinden neden korkuyorsunuz?”

#7
Açıklamasında Akın Gürlek’e güçlü bir şekilde sahip çıkan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

#8
“Şunu herkes bilsin: Sayın Bakanımız yalnız değildir! O, bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu evladıdır. Devletine sadakatle hizmet eden bir isme saldırmak, bu millete saldırmaktır.”

#9
Son olarak millete seslenen Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

#10
“Aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Kim hizmet ediyor, kim iftira atıyor çok iyi görüyor. Bu millet kendi evladını yedirmez, yedirmeyecek! Bizler de sonuna kadar Sayın Akın Gürlek’in yanında durmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23