2023-05-27 17:55:05 Milattan önceye ait yeni eserler bulundu
Mısır'ın Sakkara bölgesinde yeni eserler keşfedildi.
14 Mayıs'ı bilen anketçiden AK Parti'ye çok ama çok kritik uyarı! 'Olma ihtimali var' diyerek tehlikeyi açıkladı
Mısır'ın Sakkara bölgesinde yeni eserler keşfedildi.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu.
Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, yeni keşiflerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23