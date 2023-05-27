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Kültür Sanat
18
Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

2023-05-27 17:55:05
Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

Mısır'ın Sakkara bölgesinde yeni eserler keşfedildi.

#1
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu.

#2
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.

#3
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, yeni keşiflerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

#4
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#5
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#6
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#7
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#8
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#9
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#10
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#11
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#12
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#13
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#14
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#15
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#16
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

#17
Foto - Milattan önceye ait yeni eserler bulundu

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