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Türkiye
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Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve merek kül oldu

2023-01-04 08:02:27
Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve merek kül oldu

Erzincan’ın Tercan ilçesi Konarlı köyüne bağlı Oğuzlar Mezrasında sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 2 ev, kiler ve içerisi saman dolu merek kül oldu.

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Foto - Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve merek kül oldu

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesine 50 kilometre mesafede bulunan Oğuzlar Mezrasında Hüseyin Oğuz’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Ahşap ve kerpiç evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, kiler ve mereğe sirayet etti. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale için Erzincan, Tercan ve Erzurum’un Çat ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Mezraya jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen yangın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yangını söndürmeye çalışırken el ve ayaklarından yaralanan Güven Oğuz, ambulansla Tercan Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

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Foto - Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve merek kül oldu

Yangın yaklaşık 7 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürdürüldü. Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı yangının meydana geldiği mezrada incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangından mağdur olan 10 kişilik Oğuz ailesi, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın talimatıyla geçici bir süre konaklamaları için Tercan’daki Öğretmen Evine yerleştirildi.

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