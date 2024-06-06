Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Yolculardan Selahattin Yıldırım, metrobüs ve otobüsleri sürekli kullandığını belirterek, "Kullandığım toplu taşıtların yüzde 60-70'inin klimaları çalışmıyor. Araçlar da sürekli arızalanıyor." dedi. Gökhan Çiçek, havaların aşırı sıcak olduğu ifade ederek, "İnsanlar havale geçirme aşamasında. Metrolarda da bazen klima çalışmıyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." diye konuştu. Metrobüsü sürekli kullandığını dile getiren Ülkü Keskinoğlu ise "Şu an bindiğim metrobüsün kliması çalışıyordu ama normalde çalışmadığına daha çok şahit oluyorum. Bugün kliması çalışan metrobüse rastgeldiğime şaşırdım. Yaz geldi artık, insanlar terliyor. Nefes alamıyoruz. Klima açıldığı zaman rahatlıyoruz. Sonuçta burası kalabalık bir şehir. İlgililer bu soruna el atsın istiyorum." şeklinde konuştu.