Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Behiye Yıldız ise "Sıcak havada sıcak üfleyen, soğuk havada ise klimanın çalıştığı zamanlara da denk geldim. Sanırım bu problem Marmaray ve diğer raylı taşıtlarda yok." dedi. Bindiği metrobüsün klimasının çalışmadığını belirten Uğur Doğanoğulları da "Ter içinde kaldım. Yetkililer gelsinler metroüse binsinler bakalım bu sıcakta dayanabiliyorlar mı?" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da "Şimdi bindiğim metrobüsün kliması çalışmıyordu. Bu sıcakta çekilecek şey değil. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.