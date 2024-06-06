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Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

2024-06-06 12:07:52
Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metrobüslerden bazılarının klimalarının çalışmaması, sıcak havada bunalan vatandaşların tepkisini çekiyor.

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#1
Foto - Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Kentteki nüfusun büyük çoğunluğunun iş, okul ve diğer seyahatlerinde sıklıkla kullandığı metrobüs, en çok tercih edilen toplu taşıma araçları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, hava sıcaklığının arttığı kentte kimi metrobüslerin klimalarının çalışmaması ya da yeterince serinletmemesine tepki gösteriyor.

#2
Foto - Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Mega kentliler, gün boyu kalabalık olan metrobüslerde sıcak havadan dolayı zor anlar yaşıyor. Havasız ve çok sıcak ortamda seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Mega kentliler, gün boyu kalabalık olan metrobüslerde sıcak havadan dolayı zor anlar yaşıyor. Havasız ve çok sıcak ortamda seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

#3
Foto - Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Yolculardan Selahattin Yıldırım, metrobüs ve otobüsleri sürekli kullandığını belirterek, "Kullandığım toplu taşıtların yüzde 60-70'inin klimaları çalışmıyor. Araçlar da sürekli arızalanıyor." dedi. Gökhan Çiçek, havaların aşırı sıcak olduğu ifade ederek, "İnsanlar havale geçirme aşamasında. Metrolarda da bazen klima çalışmıyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." diye konuştu. Metrobüsü sürekli kullandığını dile getiren Ülkü Keskinoğlu ise "Şu an bindiğim metrobüsün kliması çalışıyordu ama normalde çalışmadığına daha çok şahit oluyorum. Bugün kliması çalışan metrobüse rastgeldiğime şaşırdım. Yaz geldi artık, insanlar terliyor. Nefes alamıyoruz. Klima açıldığı zaman rahatlıyoruz. Sonuçta burası kalabalık bir şehir. İlgililer bu soruna el atsın istiyorum." şeklinde konuştu.

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Foto - Metrobüste havasız ve nefessiz yolculuk

Behiye Yıldız ise "Sıcak havada sıcak üfleyen, soğuk havada ise klimanın çalıştığı zamanlara da denk geldim. Sanırım bu problem Marmaray ve diğer raylı taşıtlarda yok." dedi. Bindiği metrobüsün klimasının çalışmadığını belirten Uğur Doğanoğulları da "Ter içinde kaldım. Yetkililer gelsinler metroüse binsinler bakalım bu sıcakta dayanabiliyorlar mı?" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da "Şimdi bindiğim metrobüsün kliması çalışmıyordu. Bu sıcakta çekilecek şey değil. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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