Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Araçlarda yolculuk eden bazı vatandaşlar ise maske takmadı. Bu vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hiçe saydı hem de olası bir hastalık durumunda öteki yolculara virüsün bulaşma riskini artırdı. Bazı vatandaşlar ise maskesiz yolculuğa göz yuman İBB'ye tepki gösterdi.