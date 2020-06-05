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Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

2020-06-05 12:09:20
Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte şehirdeki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşıma araçlarında oturan yolcu sayısının üçte biri oranında ayakta yolcu olabileceği kararı alınmıştı. Kararlara rağmen bugün mesai saatinin başlamasına yakın saatlerde bazı duraklarda ve metrobüslerde oluşan yoğunluklar nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayıldı.

#1
Foto - Araçlarda yolculuk eden bazı vatandaşlar ise maske takmadı. Bu vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hiçe saydı hem de olası bir hastalık durumunda öteki yolculara virüsün bulaşma riskini artırdı. Bazı vatandaşlar ise maskesiz yolculuğa göz yuman İBB'ye tepki gösterdi.

Araçlarda yolculuk eden bazı vatandaşlar ise maske takmadı. Bu vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hiçe saydı hem de olası bir hastalık durumunda öteki yolculara virüsün bulaşma riskini artırdı. Bazı vatandaşlar ise maskesiz yolculuğa göz yuman İBB'ye tepki gösterdi.

#2
Foto - Öte yandan İstanbul’da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı. Kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul trafiği eski günlerini aratmaz hale geldi. İş çıkışı Haliç Köprüsü üzerinde yoğun trafik oluştu. Haliç Köprüsü’nde gidiş ve geliş istikametinde trafik durma noktasına gelirken, durağa yanaşmak isteyen metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Arka arkaya duran metrobüsler, sırayla durağa yanaşarak yolcularını alıp yollarına devam etti.

Öte yandan İstanbul’da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı. Kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul trafiği eski günlerini aratmaz hale geldi. İş çıkışı Haliç Köprüsü üzerinde yoğun trafik oluştu. Haliç Köprüsü’nde gidiş ve geliş istikametinde trafik durma noktasına gelirken, durağa yanaşmak isteyen metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Arka arkaya duran metrobüsler, sırayla durağa yanaşarak yolcularını alıp yollarına devam etti.

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