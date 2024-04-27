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Yaşam
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Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

2024-04-27 23:32:07
Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü.

#1
Foto - Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.

#2
Foto - Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

#3
Foto - Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Önümüzdeki hafta yurdun tamamında ise yağış görülecek. Yağışlar kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Salı günü rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

#5
Foto - Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

Yeni haftada hava sıcaklıklar yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Kaynak: DHA

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