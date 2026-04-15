Mete Yarar canlı yayında patladı: Bize dokunursa sonunu bilemem diyecek
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İran savaşı sonrası Türkiye'ye yönelik artan tehditlere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran-İsrail ilişkilerine yönelik açıklama yaptı. Soykırımcı Binyamin Netanyahu ve eli kanlı İsrailli bakanlar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Netanyahu açıklamalarında Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yönelik hadsiz ifadeler kullandı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yarar, Türkiye'ye efelenen İsrail'e meydan okudu. İsrail’in rüyasında bile Türkiye’ye saldıramayacağını ifade eden Mete Yarar, Türkiye’ye yönelik söylemlere sert tepki göstererek, güçlü bir caydırıcılık vurgusu yaptı.
Yarar, Türkiye’ye karşı kullanılan bu dili kabul etmediklerini ifade ederek, “Bir ülke senin yanından geçerken desturla geçecek. ‘Buna bulaşırsam sonucunun nereye gideceğini bilemem’ diyecek” sözleriyle dikkat çekti.
"Bunun bedelinin yüzyıllar boyunca süreceğini hissedecek ve bilecek. Bana bulaşmayacak, bize bulaşmayacak" ifadelerini kullanan Yarar, bu tür söylemlere karşı güçlü bir duruş sergilenmesinin önemine işaret etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23