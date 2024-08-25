2024-08-25 09:25:41 Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı
Türkiye genelinde yılın ilk erkenci nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde başladı. Hasadın, bir önceki yıla göre 20 gün önce gerçekleştiği belirtildi. Üretici Mustafa Ata'ya ait 35 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan wonderful cinsi nar, İstanbul haline gönderildi. Mustafa Ata, bu yıl 200 dönüm araziden 500 ton wonderful cinsi nar hasadının yapılacağını, ova kesimlerinde narenciyeye ve çeltiğe alternatif olarak dikimi yapılan wonderful narının erken hasat edilmesinin ise üreticiyi sevindirdiğini söyledi.