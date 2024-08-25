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Ekonomi
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Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı

2024-08-25 09:25:41
Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı

Türkiye genelinde yılın ilk erkenci nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde başladı. Hasadın, bir önceki yıla göre 20 gün önce gerçekleştiği belirtildi. Üretici Mustafa Ata'ya ait 35 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan wonderful cinsi nar, İstanbul haline gönderildi. Mustafa Ata, bu yıl 200 dönüm araziden 500 ton wonderful cinsi nar hasadının yapılacağını, ova kesimlerinde narenciyeye ve çeltiğe alternatif olarak dikimi yapılan wonderful narının erken hasat edilmesinin ise üreticiyi sevindirdiğini söyledi.

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Foto - Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı

Üretici Ata, şu anda dalında kilogramı 30 liraya satılan narın Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini, başta Hollanda, İngiltere ve Polonya'ya gönderildiğini belirtti. Dalında kilogramı 30 liradan ancak marketlerde 100 ila 120 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirten üretici Ata, “Çeltiğe alternatif olarak nar yetiştiriciliğine başladık.

#2
Foto - Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı

Bu narın cinsi wonderful erkenci nar. Silifke'nin iklim özelliğinden dolayı hasada 20 gün erken başladık. Şu anda dalında 30 liraya verdik. Alan arkadaşlar Avrupa ülkelerine ihraç ediyorlar. Hollanda, İngiltere ve Polonya ağırlıklı gidiyor. Bunun arkasına Hicaz narına başlayacağız.

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Foto - Mersin'de yılın ilk erkenci nar hasadı yapıldı

Silifke genelinde 200 dönüm bahçe var. Burası 35 dönüm. 40 ton ürün bekliyoruz. Şu an ağacımız 3 yaşında, ancak 5 veya 6 yaşına geldiğinde dönümünden 6 ton toplamda ise rekoltemizi 150 tona çıkacağını ümit ediyoruz” dedi.

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