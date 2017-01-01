Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Merminin balistik incelenmesinin yapılması için kafasından çıkarılması gerek

  • Adana'da evde alkol alıp kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan Oğuzhan Çimen'in (25) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Bugün ameliyata alınacak Çimen'in başından çıkarılacak mermi, balistik incelemeye gönderilecek.

  • Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde oturan Oğuzhan Çimen'in ailesi, oğullarını uyandırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Ailenin, alkol alıp, kendisinden geçtiğini düşündüğü Oğuzhan Çimen, ilerleyen saatlerde de tepki vermeyince özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede, Çimen'in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, eve gönderildi.

  • Ancak 2 gün boyunca kendisine gelmeyen Çimen'in durumundan şüphelenen aile, bu kez oğullarını Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

  • Burada yapılan tetkiklerde, Çimen'in başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Oğuzhan Çimen'in çekilen baş filminde merminin beyne zarar verdiği saptandı.

  • Oğuzhan Çimen'in 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen başındaki mermi, bugün yapılacak ameliyatla çıkarılacak.

  • Ameliyatın ardından mermi çekirdeği, hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderilecek.

  • Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

  • Merminin balistik incelenmesinin yapılması için kafasından çıkarılması gerek

Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'

Son Eklenen Haberler

Siyasi parti mali denetimleri
  1. Siyasi parti mali denetimleri
  2. Kokoreç almak için durdu canından oldu
  3. Dünyada başka örneği yok: Mezarlık..
  4. Atlı hafızlardan dörtnala 500 senedir..
  5. Merminin balistik incelenmesinin..
  6. Partiye gitmek için 2 bebeğini arabada..
  7. Yaşlı adamı ikna edemeyen polis memuru..
  8. Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
  9. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22..
  10. Galatasaray'da Bruma sesleri! Geri..
  11. Galatasaray'da ayrılık! Menajeri kulüp..
  12. Yorumcu Serkan Reçber: Babel'e..
  13. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  14. Trump: "Askerlerimizin eve dönme..
  15. Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını..
  16. ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar..
  17. Esed rejimini pişman ettiler: 30 asker..
  18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  19. Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir..
  20. Diriliş Ertuğrul'da 'Dursun Ali..