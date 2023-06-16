2023-06-16 03:22:16 Mercedes bir ilke imza attı
Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka kullanmaya başladığını resmen açıkladı. ChatGPT modelinin kullanılığı projenin detayları belli oldu.
Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka kullanmaya başladığını resmen açıkladı. ChatGPT modelinin kullanılığı projenin detayları belli oldu.
Alman otomobil markası Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka devrinin başlayacağını duyurdu.
Alman otomobil markası Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka devrinin başlayacağını duyurdu. MBUX adlı multimedya sistemine ChatGPT modelini entegre eden dev şirket, 900 binden fazla kullanıcının sürüş deneyimini zengileştirecek. İşte detaylar...
ChatGPT artık otomobillerde Şirketin yayımladığı resmi duyuruya göre Mercedes’in sesli asistanı MBUX, ChatGPT’den güç alınarak yeniden yapılandırılacak.
MBUX’un zaten oldukça başarılı olan yapısı ve yapay zeka üretkenliği bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak olan Mercedes, projesinin beta sürümünü 16 Haziran itibarıyla test etmeye başlayacak.
Yapay zeka ile güçlendirilmiş MBUX ile neredeyse aklınıza gelebilecek her konuda destek alabileceksiniz.
Gün içerisinde katılacağınız bir organizasyonda nasıl bir giyim tarzı tercih edebileceğiniz hakkında temel öneriler alabildiğiniz gibi profesyonel projelerinizdeki zor hesaplamalarda da yapay zekaya güvenebileceksiniz.
Kullanıcıların Beta programına katılarak faydalanabileceği tüm bu ayrıcalıklar için MBUX’a “Hey Mercedes, beta programa katılmak istiyorum.” ifadesini aktarmaları gerekmektedir.
Ancak, programa şu an için yalnızca ABD sınırları içerisinde yaşayan bireylerin katılabildiğini de aktarmış olalım.
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