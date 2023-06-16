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Otomotiv
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Mercedes bir ilke imza attı

2023-06-16 03:22:16
Mercedes bir ilke imza attı

Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka kullanmaya başladığını resmen açıkladı. ChatGPT modelinin kullanılığı projenin detayları belli oldu.

#1
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Alman otomobil markası Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka devrinin başlayacağını duyurdu.

#2
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Alman otomobil markası Mercedes-Benz, araçlarında yapay zeka devrinin başlayacağını duyurdu. MBUX adlı multimedya sistemine ChatGPT modelini entegre eden dev şirket, 900 binden fazla kullanıcının sürüş deneyimini zengileştirecek. İşte detaylar...

#3
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

ChatGPT artık otomobillerde Şirketin yayımladığı resmi duyuruya göre Mercedes’in sesli asistanı MBUX, ChatGPT’den güç alınarak yeniden yapılandırılacak.

#4
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

MBUX’un zaten oldukça başarılı olan yapısı ve yapay zeka üretkenliği bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak olan Mercedes, projesinin beta sürümünü 16 Haziran itibarıyla test etmeye başlayacak.

#5
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Yapay zeka ile güçlendirilmiş MBUX ile neredeyse aklınıza gelebilecek her konuda destek alabileceksiniz.

#6
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Gün içerisinde katılacağınız bir organizasyonda nasıl bir giyim tarzı tercih edebileceğiniz hakkında temel öneriler alabildiğiniz gibi profesyonel projelerinizdeki zor hesaplamalarda da yapay zekaya güvenebileceksiniz.

#7
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Kullanıcıların Beta programına katılarak faydalanabileceği tüm bu ayrıcalıklar için MBUX’a “Hey Mercedes, beta programa katılmak istiyorum.” ifadesini aktarmaları gerekmektedir.

#8
Foto - Mercedes bir ilke imza attı

Ancak, programa şu an için yalnızca ABD sınırları içerisinde yaşayan bireylerin katılabildiğini de aktarmış olalım.

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