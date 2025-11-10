MEE: Türkiye 2 bin askerle oraya giriyor

Türkiye, Gazze’de konuşlandırılması planlanan uluslararası barış gücüne katılım amacıyla yüzlerce askerden oluşacak bir tugay hazırlığını tamamlamak üzere. Middle East Eye’ın (MEE) ulaştığı bilgilere göre, tugay için ülke genelinden personel toplanmaya başlandı. Barış gücünün, farklı kuvvet komutanlıklarından ve daha önce çatışma bölgelerinde görev yapmış askerlerden oluşması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze Barış Planı, Türkiye’nin, Hamas’ın çekileceği bölgelerde lider ülke olarak sorumluluk üstlenmesini öngörüyor. Ancak İsrail bu planı reddediyor; Washington ise nihai kararını henüz açıklamış değil. Ayrıca, görev gücünün yetkilendirilmesi için gerekli olan BM kararı da hâlâ alınmadı.