McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Konya 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru şu şekilde: Müflis: (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE HACIİNCE KONYA ENTEGRE ET VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (4540****) Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11/02/2022 tarih ve 2021/3**** Esas, 2022/116 Kararsayılı kararı ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 551**** sicil numarasında kayıtlı, Kaşınhanı Mahallesi Kuş Sk. No: 4/1 Meram/KONYA adresinde mukim, müflis İFLAS NEDENİYLE TASFİYE HALİNDE HACIİNCE KONYA ENTEGRE ET VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (4540**** Vergi numaralı)'nin iflasına karar verilmiş ise de Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/650 Esas, 2024/529 Karar ve 06/09/2024 tarihli kararı ile İFLAS KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiş ve bu karar 11/09/2024 tarihinde kesinleşmiştir. İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.