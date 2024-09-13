  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

2024-09-13 16:26:40
McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Boykot listesinde yer alan McDonald’s ile anlaşması olduğu bildirilen Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu.

1
#1
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Türkiye genelinde et sektöründe faaliyet gösteren firmalar zor günlerden geçiyor. Artan girdi maliyetleriyle baş edemeyenler ise konkordatoya başvuruyor.

#2
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Türkiye genelinde et sektöründe faaliyet gösteren firmalar zor günlerden geçiyor. Artan girdi maliyetleriyle baş edemeyenler ise konkordatoya başvuruyor.

#3
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Konya ve Antalya'da faaliyet gösteren et firması hakkında kısa süre önce iflas kararı çıkmıştı.

#4
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Mahkeme yeni kararında iflasın kaldırılmasına hükmetti. Konya ve Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda 900 milyon lira yatırım yapan Hacıince Et çeşitli gerekçelerle konkordato ilan etmişti. 1950 yılında kurulan firmanın 7 bin hayvan kapasiteli çiftlikleri var.

#5
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Türkiye'de et sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler zor günlerden geçiyor. Konya ve Antalya'da faaliyet gösteren et firması hakkında iflas kararı çıkmıştı. Mahkeme iflasına kaldırılmasına hükmetti. Firmanın 7 bin hayvan kapasiteli çiftliği var.

#6
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Konya'nın Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesinde kesimhanesi olan firmanın ayrıca Beyşehir'de 1000 dönüm arazisi olan Hacıince Et vardı. Konya 1. İcra Dairesi Müdürlüğü firma hakkında iflas kararının kaldırıldığını duyurdu.

#7
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

Konya 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru şu şekilde: Müflis: (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE HACIİNCE KONYA ENTEGRE ET VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (4540****) Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11/02/2022 tarih ve 2021/3**** Esas, 2022/116 Kararsayılı kararı ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 551**** sicil numarasında kayıtlı, Kaşınhanı Mahallesi Kuş Sk. No: 4/1 Meram/KONYA adresinde mukim, müflis İFLAS NEDENİYLE TASFİYE HALİNDE HACIİNCE KONYA ENTEGRE ET VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (4540**** Vergi numaralı)'nin iflasına karar verilmiş ise de Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/650 Esas, 2024/529 Karar ve 06/09/2024 tarihli kararı ile İFLAS KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiş ve bu karar 11/09/2024 tarihinde kesinleşmiştir. İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

#8
Foto - McDonald’s ile yaptıkları anlaşma gündemdeydi! Türkiye'nin 75 yıllık et firması iflastan kurtuldu

MERHABAHABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!
Gündem

Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Daum için düzenlenen cenaze töreninde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Alman Tarım Bakanı Cem Öz..
Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanık amca Salim Güran’ın ifadesi alınması için yeniden adliyeye getirildi. Ardından cezaevine gön..
‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Gezi Eylemle..
Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı
Gündem

Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı

Narin Güran'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan babası Arif Güran, CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı. CNN Türk Özel Haberler Ş..
İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?
Gündem

İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploması'nı tartışıyor. İmamoğlu, 1990 yılında KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçi..
Özgür Özel’e tokat gibi cevap: "Sanırım bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir’le karıştırdı"
Gündem

Özgür Özel’e tokat gibi cevap: “Sanırım bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir’le karıştırdı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesisi üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23