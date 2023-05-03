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Yaşam
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Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor

2023-05-03 15:08:31
Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Foto - Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açtı.

#2
Foto - Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgede zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan 16 kilometrelik yolu 20 günde açtı. Bölgede 2 iş makinesi ile karla mücadeleyi sürdüren 3 kişilik ekip, diğer kapalı yolları da açmak için çalışmaya devam ediyor.

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