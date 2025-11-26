  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin ve çocuklarının yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini iptal ettiren kocaya mahkemeden hapis cezası geldi.

#1
Foto - Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

Olay, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9 yıllık evli M.Ö. ve B.Ö. çifti boşanmaya karar verdi. M.Ö., kocası B.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

#2
Foto - Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

DOĞAL GAZ ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRDİ Davaları devam eden çiftten B.Ö., eşi ve çocuklarının oturduğu evde kendisinin üzerine kayıtlı olan doğal gaz aboneliğini iptal ettirdi. Mağdur kadının avukatı aracılığı ile şikayetçi olmasının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca B.Ö. hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan dava açıldı.

#3
Foto - Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

18 GÜN HAPİS CEZASI ALDI Kayseri 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan B.Ö., savunmasında eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek, "Aramızda yaşanan sorunlardan dolayı uzaklaştırma kararı aldırdı. 3 ay eve gitmedim. Faturaları ödememi istedi. Ben de bu yüzden ödemedim. Doğal gaz aboneliği borç nedeniyle kapatıldı. Kesinlikle ben kapattırmadım. Sinirle 'Ben kapattırdım' diye mesaj attım." diye konuştu. Mahkeme hakimi, sanık B.Ö.'yü, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan önce 1 ay hapis cezasına çarptırdı ardından da "İyi hal" indirimi uygulanarak cezasını 18 güne düşürdü. Daha sonra da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

#4
Foto - Mahkemeden emsal karar: Doğalgazı iptal etti hapis cezası aldı!

KARARIN EMSAL NİTELİĞİNDE OLDUĞU KAYDEDİLDİ Kararın emsal olduğunu söyleyen M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, "Müvekkilimiz boşanma aşamasındaydı, dava devam diyordu. Uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Kişi de eve gelemediği için intikam amaçlı kendine ait doğal gaz aboneliğini iptal ediyor. Aile de sabah kahvaltı hazırlarken, doğal gazın kesik olduğunu ve sayacın mühürlendiğini fark ediyor. Biz de şikayetçi olduk. Mahkeme, tarafların hala evli oldukları, uzaklaştırma kararı olsa dahi resmi nikahlı eşi ve çocuklarının bulunduğu evde doğal gazın kesilemeyeceğine hükmetti. İlgili kurumla yapılan fesih anlaşması da mahkeme tarafından istendi ve ceza verildi. Tarafların şu an boşanma davası devam ediyor. Evlilik birliği devam ederken, böyle bir düşüncenin olamadığını vatandaşlarımız bilmeli. Uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra abonelik kendi adına olduğu için vatandaşlar aboneliği kapattırabileceklerini düşünüyor. Bunları kimsenin yapmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu: 4 parti birleşiyor!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: 4 parti birleşiyor!

‘Türkiye’nin bana ihtiyacı olmasa siyaseti şimdi bırakırım’ sözleriyle siyasette daha çok yapacakları işler olduğunun altını çizen ‘derin st..
Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak "Türkiye" itirafı! Birileri resmen çıldıracak
Gündem

Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı bir kadının sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Her fırsatta Türkiye'yi karalamak isteyen çevrelere ..
Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!
Aktüel

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Sosyal medya platformu X'in devreye aldığı ve kullanıcıların hesaplarını hangi ülkede oluşturduğunu gösteren şeffaflık uygulamasına yönelik ..
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Köpekperest sözde tiyatro sanatçısı Berna Laçin’in sırf sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara gönderilmesine karşı olmak uğruna yaptığı pa..
PKK’yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar
Gündem

PKK’yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar

Ali Karahasanoğlu bu günkü yazısında; İmralı'da yapılan görüşmenin terörü bitirme yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, MHP..
İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor
Dünya

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan, Tahran’daki su kıtlığı ve ekolojik kriz nedeniyle başkentin taşınması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, milyonl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23