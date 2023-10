Mahallelinin uykusu kaçtı! Kürek kürek toplanıyor bitmiyorlar...

İlçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve düz alanda yer alan, 100 haneli Vezirli Mahallesi, sonbahar aylarıyla birlikte tespih böceklerinin stilasına uğradı. Mahalledeki hemen hemen her evde görülen tespih böceklerİ, her gün kürek dolusu süpürülerek dışarı atılıyor. Mücadelede yetersiz kaldıklarını ve sayılarında her geçen gün artış gözlemlediklerini belirten mahalle halkı, yetkililerden yardım istiyor.