Mahallelinin uykusu kaçtı! Kürek kürek toplanıyor bitmiyorlar...

Etkili bir ilaçlama yapılmasını isteyen mahalle halkından Merve Soydan, geceleri uyuyamaz hale geldiklerini söyledi. Soydan, "Elimizden süpürge düşmüyor. Yatakların içine, perdelere, tavana tırmanıyorlar. Her yerden çıkıyorlar, temizlemekle, süpürmekle bitmiyorlar, baş edemez duruma geldik. Yaptığımız ilaçlamanın bile faydası olmuyor. Kulağımıza, burnumuza girecekler korkusu nedeniyle uyanık kalmaya çalışıyoruz. Her gün sayıları daha çok artıyor" dedi. Aynı mahallede yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Gürle ise çocuklarını yaşadıkları korku nedeniyle ilçede yaşayan akrabalarının yanına gönderdiklerini söyledi.