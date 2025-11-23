Mağazadaki fiyatları duyunca birbirlerini ezdiler

Yoğunluk nedeniyle mağaza çalışanları da zaman zaman zor anlar yaşadı. Sıra ile içeri girenler, 10 liralık ürünlerden alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Herhangi bir yaralananın olmadığı açılışta, dikkat çeken ise erkeklerin de kalabalığa karışmış olması oldu.