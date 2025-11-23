IHA Giriş Tarihi: Mağazadaki fiyatları duyunca birbirlerini ezdiler
Bursa'da bir mağaza açılışa özel sunduğu fiyatlarla vatandaşların ilgi odağı oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 liradan satışa sundu.
Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık kısa süreli izdihama sebep oldu.
Yoğunluk nedeniyle mağaza çalışanları da zaman zaman zor anlar yaşadı. Sıra ile içeri girenler, 10 liralık ürünlerden alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Herhangi bir yaralananın olmadığı açılışta, dikkat çeken ise erkeklerin de kalabalığa karışmış olması oldu.
