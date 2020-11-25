Lüks cipteki infazın ayrıntıları kan dondurdu!

"O DEĞİL DEYİN NE OLUR" - Mustafa Tepe'nin eski eşi ise, "Ben kızıma ne diyeceğim şimdi. Hayır Mustafa gitti. O değil deyin ne olur" diyerek gözyaşı döktü. Kaldırımda oturup bekleyen ve birbirlerine sarılarak ağlayan cenaze yakınları güçlükle teskin edildi.