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Lüks cipteki infazın ayrıntıları kan dondurdu!

2020-11-25 17:38:32
Lüks cipteki infazın ayrıntıları kan dondurdu!

Antalya'da lüks cip içinde başlayan 3 kişinin alacak verecek kavgası kanlı bitti.

#1
Foto - Saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mustafa Tepe (48) içinde birlikte iş yaptığı Nihat Taşardı (38) ve Mehmet Ateş'in (48) bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks ciple Varsak istikametine seyir haline geçti.

Saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mustafa Tepe (48) içinde birlikte iş yaptığı Nihat Taşardı (38) ve Mehmet Ateş'in (48) bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks ciple Varsak istikametine seyir haline geçti.

#2
Foto - SİLAH SESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ - Varsak eski belediye kavşağındaki ışıklara gelirken 3 kişi arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAH SESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ - Varsak eski belediye kavşağındaki ışıklara gelirken 3 kişi arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

#3
Foto - Kavga sırasında cipte arkada oturan Nihat Taşardı, sürücü Mustafa Tepe ve ön koltuktaki Mehmet Ateş'i tabancası ile vurdu.

Kavga sırasında cipte arkada oturan Nihat Taşardı, sürücü Mustafa Tepe ve ön koltuktaki Mehmet Ateş'i tabancası ile vurdu.

#4
Foto - Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#5
Foto - İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#6
Foto - Sağlık ekipleri Tepe ve Taşardı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri Tepe ve Taşardı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

#7
Foto - Ateş ise ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş ise ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#8
Foto - Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

#9
Foto -

"BABAM BABAM" DİYEREK FERYAT ETTİLER - Polis ekipleri kavşağı geniş bir şekilde güvenlik çemberine aldı.

#10
Foto - Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve cesetler üzerinde yaklaşık 3 saate yakın bir inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve cesetler üzerinde yaklaşık 3 saate yakın bir inceleme yaptı.

#11
Foto - Acı haberi alan cenaze yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Acı haberi alan cenaze yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

#12
Foto - Olay yerine gelip uzun süre gözyaşı döken ve cesetleri görmek isteyen ölenlerin yakınları ise güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelip uzun süre gözyaşı döken ve cesetleri görmek isteyen ölenlerin yakınları ise güçlükle uzaklaştırıldı.

#13
Foto - Cenazeleri görmek isteyenleri polis ekipleri güçlükle engelledi.

Cenazeleri görmek isteyenleri polis ekipleri güçlükle engelledi.

#14
Foto - 'Babam babam' diyerek ağlayan kızların gözyaşları sel oldu.

'Babam babam' diyerek ağlayan kızların gözyaşları sel oldu.

#15
Foto - 'Kardeşim kardeşim' diye ağlayan bir kadını ise yakınları güçlükle sakinleştirebildi.

'Kardeşim kardeşim' diye ağlayan bir kadını ise yakınları güçlükle sakinleştirebildi.

#16
Foto -

"İNTİKAMIN YERDE KALMAYACAK" - Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği bir genç, "Ağabey babam ölmüş, babam ölmüş. Baba intikamın yerde kalmayacak. Ağabey babam öldü, ağabey babam ölmüş" diyerek ağladı.

#17
Foto -

"O DEĞİL DEYİN NE OLUR" - Mustafa Tepe'nin eski eşi ise, "Ben kızıma ne diyeceğim şimdi. Hayır Mustafa gitti. O değil deyin ne olur" diyerek gözyaşı döktü. Kaldırımda oturup bekleyen ve birbirlerine sarılarak ağlayan cenaze yakınları güçlükle teskin edildi.

#18
Foto - Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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