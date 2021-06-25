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Dünya
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Lübnan'da halk sokağa indi!

2021-06-25 10:29:01
Lübnan'da halk sokağa indi!

Lübnanlılar ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının kötüleşmesini ve doların karaborsada rekor seviyeye çıkmasını birçok şehirde protesto etti.

#1
Foto - Başkent Beyrut'ta Merkez Bankası yakınlarındaki Hamra Caddesi'nde toplanan bir grup vatandaş, giderek derinleşen ekonomik krize ve hayat pahalılığına çözüm bulunması talebiyle yürüyüşe geçti.

Başkent Beyrut'ta Merkez Bankası yakınlarındaki Hamra Caddesi'nde toplanan bir grup vatandaş, giderek derinleşen ekonomik krize ve hayat pahalılığına çözüm bulunması talebiyle yürüyüşe geçti.

#2
Foto - Göstericiler, yeni hükümeti kurma konusunda aylardır mutabakat sağlayamayan siyasi güçler aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, yeni hükümeti kurma konusunda aylardır mutabakat sağlayamayan siyasi güçler aleyhinde sloganlar attı.

#3
Foto - Başkentin yanı sıra kuzeydeki Trablusşam ve güneydeki Sayda kentlerinde yolları bir süre trafiğe kapatan eylemciler de yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi ve tüketim ürünlerine gelen aşırı zamlardan şikayet ederek araçların geçişlerini engelledi.

Başkentin yanı sıra kuzeydeki Trablusşam ve güneydeki Sayda kentlerinde yolları bir süre trafiğe kapatan eylemciler de yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi ve tüketim ürünlerine gelen aşırı zamlardan şikayet ederek araçların geçişlerini engelledi.

#4
Foto - Yeni hükümet kurma konusunda yaklaşık bir yıldır anlaşamayan siyasi gruplara da tepki gösteren eylemciler, elektrik, su, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum kaldıklarını dillendirdiler.

Yeni hükümet kurma konusunda yaklaşık bir yıldır anlaşamayan siyasi gruplara da tepki gösteren eylemciler, elektrik, su, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum kaldıklarını dillendirdiler.

#5
Foto - Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda. Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda. Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

#6
Foto - Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar bugün itibarıyla 16 bin liranın üzerine çıktı. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı. Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar bugün itibarıyla 16 bin liranın üzerine çıktı. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı. Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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