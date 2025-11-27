Lise öğrencilerinden otonom araçlar için müthiş sistem: Helal olsun size!

“HERKESİN BİR HEDEFİ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM” Zonguldak Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eslem Sibel Yıldırım da 11 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını, zaman zaman zorlandıkları anlar olduğunu anlattı. Çevrelerinden olumlu tepkiler aldıklarını, bunun da kendilerini gelecek adına daha da cesaretlendirdiğini kaydeden Yıldırım, "Atölyeye kendimizi geliştirmek için kendi isteğimizle geliyoruz. Yeni arkadaşlar edinmemizin yanı sıra çeşitli çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Hocalarımız sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz. Otonom araçlar ortaya çıkarmak için emek vermek gerekiyor. İsteyerek geldiğiniz ve burada kendinizi geliştirdiğinizi gördüğünüz zaman aslında hiçbir zorluğun olmadığını anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Okbi ise aracın üzerinde 3 zed kamera ve lidar (ışık algılama ve mesafe ölçümü) bulunduğunu, zedlerle engel tanıma, şerit tanıma ve nesne tanıması yapabildiklerini söyledi. İyi bir ekip olduklarının altını çizen Okbi, "Bu bir takım ruhu. Her şeyi birbirimizden öğreniyoruz. İşimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bir hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Azmettiğimiz zaman yapabiliriz. Biz bu çalışmayı bir günde yapmadık. Herkes birbirine bağlı bir şekilde, birbirimize güvenerek yaptık." dedi.