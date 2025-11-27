  • İSTANBUL
Lise öğrencilerinden otonom araçlar için müthiş sistem: Helal olsun size!

Zonguldak'taki liselerden 11 öğrenciden oluşan "The Gaca" takımı, otonom araçların kritik yazılım ve donanım hatalarını güvenli ve düşük maliyetli bir ortamda test edebilen geliştirme ve simülasyon sistemi oluşturdu. Gerçek otonom araçlarla aynı prensiplere sahip bu sistem sayesinde, büyük ölçekli testlerin ön aşaması kolaylaştırılarak firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Proje, 6 ülkeden 539 projenin yarıştığı Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda lise kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Zonguldak'ta çeşitli liselerde eğitim gören 11 kişilik "The Gaca" takımı, otonom araç teknolojilerinin en kritik sorunlarından birine çığır açan bir çözüm getirdi. Kentin en eski yerleşim yerinden ismini alan öğrenciler, "Otonom araçlar için elektronik ve yazılım geliştirme sistemi" isimli projeleriyle, gerçek bir otonom araçta bulunan temel fonksiyonların tamamını taklit edebilen bir geliştirme ve simülasyon ortamı oluşturdu.

Kentin en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinden ismini alan, çeşitli liselerde eğitim gören 11 öğrenciden oluşan takım, "Otonom araçlar için elektronik ve yazılım geliştirme sistemi" isimli projeyi hayata geçirdi. Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi'nde yaklaşık 5 ay önce çalışmalara başlayan "The Gaca" takımı, geliştirdikleri sistemi otonom sürüşün tüm temel fonksiyonlarını barındıran araç yapısı üzerine inşa etti. Sistemde, yönlendirme, hız kontrolü, batarya yönetimi, sensör verisi toplama, engel algılama ve rota takibi gibi yazılım modüllerinin otonom araçlarındakiyle aynı prensiplerle çalışması sağlandı. Kullanılan elektronik kontrol kartları, motor sürücüler, sensörler ve haberleşme birimleri de otonom sürüşün ihtiyaç duyduğu veri akışını sağlayacak şekilde entegre edildi. Yazılım tarafında görüntü işleme, sensör füzyonu, karar algoritmaları ve sürüş kontrol mekanizmaları bu sistem üzerinde test edildi, elde edilen veriler analiz edilerek hata payı azaltıldı. Bu yöntem sayesinde yazılım ve elektronik sistemlerin otonom araçlarda denenmeden önce test edilip oluşan hataların güvenli ortamda giderilmesi sağlandı. Sistem, öğrencilere gerçek otonom sistemleri tanıma, analiz etme ve uygulama deneyimi kazandırmanın yanı sıra firmalara da büyük ölçekli testlerin ön aşamasını bu sistemde gerçekleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. "The Gaca" takımı, geliştirdikleri projeyle Bartın Üniversitesi'nde 20-21 Kasım'da düzenlenen, 6 ülkeden 539 projenin yarıştığı "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"ndan lise kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

“HEPİMİZ AZİMLE ÇALIŞTIK” Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yusuf Hamza Demir, AA muhabirine, büyük otonom araçlarının denenme süreçlerinin maliyetli olduğunu söyledi. Sırf ödül kazanmak için yarışmalara katılmadıklarına dikkati çeken Demir, "The Gaca takımı, 6 yıldır yarışmalara katılıyor. Son katıldığımız yarışmada da birincilik aldık. Ödül almak önemli. İleride bu yaptıklarımız önümüze çıkacaktır. Hepimiz azimle çalıştık. Atölyeden geç saatlerde çıktığımız anlar oldu." dedi. Demir, güzel tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Bizi tebrik edenler çok oldu. Bu yaşta bunları yapıyor olmamız gerçekten çok güzel bir şey. Bilgimizi burada gösteriyoruz. Sırf ödül odaklı değil, öğrenmek ve kendimizi geliştirmek amacıyla yapıyoruz." şeklinde konuştu. Projenin geliştirilebilir olduğuna işaret eden Demir, içine batarya koyacaklarını, aracı dört çeker yapmak istediklerini ve denemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

“HERKESİN BİR HEDEFİ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM” Zonguldak Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eslem Sibel Yıldırım da 11 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını, zaman zaman zorlandıkları anlar olduğunu anlattı. Çevrelerinden olumlu tepkiler aldıklarını, bunun da kendilerini gelecek adına daha da cesaretlendirdiğini kaydeden Yıldırım, "Atölyeye kendimizi geliştirmek için kendi isteğimizle geliyoruz. Yeni arkadaşlar edinmemizin yanı sıra çeşitli çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Hocalarımız sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz. Otonom araçlar ortaya çıkarmak için emek vermek gerekiyor. İsteyerek geldiğiniz ve burada kendinizi geliştirdiğinizi gördüğünüz zaman aslında hiçbir zorluğun olmadığını anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Okbi ise aracın üzerinde 3 zed kamera ve lidar (ışık algılama ve mesafe ölçümü) bulunduğunu, zedlerle engel tanıma, şerit tanıma ve nesne tanıması yapabildiklerini söyledi. İyi bir ekip olduklarının altını çizen Okbi, "Bu bir takım ruhu. Her şeyi birbirimizden öğreniyoruz. İşimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bir hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Azmettiğimiz zaman yapabiliriz. Biz bu çalışmayı bir günde yapmadık. Herkes birbirine bağlı bir şekilde, birbirimize güvenerek yaptık." dedi.

