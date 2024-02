Lise öğrencileri roket tasarladı!

Her alanda birincilik hedeflediklerini belirten elektrikli araç takım kaptanı Cemre Avşar, “TEKNOFEST lise roket, elektrikli araba ve uçan araba yarışmalarına hazırlanıyoruz. Gençlik merkezi ve Deneyap bünyesinde 2 yıldır çalışıyoruz. Şu an çalışmamızda heyecan devam ediyor. Yarışmalar için hepimiz sıkı programlardan geçiyoruz. Takımımız 15 kişilik. 9 ve 12’inci sınıflar yer alıyor. Zorlandığımız çok zaman oldu. Özellikle geçen yıl depremler nedeniyle ve tedarik sorunlarımız oldu. Milli teknoloji hamlesinde bizde bir katkı sağlıyoruz. Hedefimiz her alanda birinci olmak” dedi.