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Eğitim
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Lise öğrencileri roket tasarladı!

2024-02-01 09:53:05
Lise öğrencileri roket tasarladı!

Rize’de lise öğrencileri yaptıkları roket ile beraber TEKNOFEST’ten derece alarak dönmek istiyorlar.

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Foto - Lise öğrencileri roket tasarladı!

Rize Gençlik Merkezi Deneyap atölyesinde kurs alan 15 lise öğrencisi TEKNOFEST 2024 için hazırlıklarını sürdürüyor. Uçan araba, roket ve elektrikli araba tasarlayan lise öğrencileri geçen yıl raporlama nedeniyle elenmişti. Bu yıl daha çok hazırlanılarak yarışmada finale çıkmak için kolları sıvadılar. ‘Temren’ adını verdikleri roketlerini hazırlayan öğrenciler son hazırlıkları yapmaya başladı. Bu yıl bin 400 metre yüksekliğe kadar çıkabilen roketi finale kadar taşımak isteyen öğrenciler, derece ile Rize’ye dönmek istiyor.

#2
Foto - Lise öğrencileri roket tasarladı!

Projeleriyle finale kadar yükselmek istediklerini vurgulayan Serdar Yazıcı, “Bu sene takımımızı genişlettik. 15 tane lise öğrencisi barındırıyor. Bu takımların en önemli özelliği ise Rize’de ilk ve tek lise takımları olması. Hem roket ve uçan araba konusunda hem de elektrikli araç noktasında. Biz ekibimizi sıkı bir çalışma içerisinde bu yarışmalara hazırlıyoruz. Okulları tatile girdi ama bizim kampımız başladı. Raporlarımızı tamamlamaya çalışacağız. Gençlik merkezi bünyesinde bu takımlarla beraber takım organizasyonu ne demektir. Biz geçen sene finale bir kala maalesef elendik. Bu yıl üzerimizdeki ölü toprağı bıraktık. Yarım bıraktığımız bir hikayemiz var. Finale çıkıp rampaya roketimizi koymak. Piste aracımızı çıkartmak. Finalde Rize’yi temsil etmek, gururlandırmak ve başarı elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Lise öğrencileri roket tasarladı!

Yaptıkları projelerle beraber Rize’ye birinciliği getireceklerini ifade eden Abdulkadir Bektaş, “Projelerimizde iddialıyız. Toplamda 3 projemiz var. Uçan araba, roket ve elektrikli araba. Biz 3 projede de iddialıyız. Şimdi de o finallere gideceğiz. Roketimizi rampaya koyacağız. Geçen sene elektrikli araba ve roket projelerini yaptık ama belli aşamaları geçememiştik. O aşamaları geçip Rize adına birinciliği alacağız” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Lise öğrencileri roket tasarladı!

Her alanda birincilik hedeflediklerini belirten elektrikli araç takım kaptanı Cemre Avşar, “TEKNOFEST lise roket, elektrikli araba ve uçan araba yarışmalarına hazırlanıyoruz. Gençlik merkezi ve Deneyap bünyesinde 2 yıldır çalışıyoruz. Şu an çalışmamızda heyecan devam ediyor. Yarışmalar için hepimiz sıkı programlardan geçiyoruz. Takımımız 15 kişilik. 9 ve 12’inci sınıflar yer alıyor. Zorlandığımız çok zaman oldu. Özellikle geçen yıl depremler nedeniyle ve tedarik sorunlarımız oldu. Milli teknoloji hamlesinde bizde bir katkı sağlıyoruz. Hedefimiz her alanda birinci olmak” dedi.

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Foto - Lise öğrencileri roket tasarladı!

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