Lise öğrencileri roket tasarladı!

Projeleriyle finale kadar yükselmek istediklerini vurgulayan Serdar Yazıcı, “Bu sene takımımızı genişlettik. 15 tane lise öğrencisi barındırıyor. Bu takımların en önemli özelliği ise Rize’de ilk ve tek lise takımları olması. Hem roket ve uçan araba konusunda hem de elektrikli araç noktasında. Biz ekibimizi sıkı bir çalışma içerisinde bu yarışmalara hazırlıyoruz. Okulları tatile girdi ama bizim kampımız başladı. Raporlarımızı tamamlamaya çalışacağız. Gençlik merkezi bünyesinde bu takımlarla beraber takım organizasyonu ne demektir. Biz geçen sene finale bir kala maalesef elendik. Bu yıl üzerimizdeki ölü toprağı bıraktık. Yarım bıraktığımız bir hikayemiz var. Finale çıkıp rampaya roketimizi koymak. Piste aracımızı çıkartmak. Finalde Rize’yi temsil etmek, gururlandırmak ve başarı elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.