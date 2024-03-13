2024-03-13 11:46:23 Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve bugüne kadar lastiklerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Petlas, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümesini sürdürüyor. Kendi geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerle 2023 yılında 14 milyar 662 milyon TL ciro elde eden Petlas, 2024 yılında Kırşehir’de temelini atacağı yeni fabrika yatırımı ile birlikte üretim kapasitesini artırmayı ve ihracatta yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor.