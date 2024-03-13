  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den dünyayı sarsan açıklama: Türkiye'de anlaşmaya yakındık, o isim vazgeçirdi

İftar sofralarının vazgeçilmezi! Fiyatı cep yakıyor

A101 Hadi uygulaması sunduğu bütçe dostu fırsatlarla kullanıcıların ilgi odağı oldu!

İsmail Kartal şaşırtmaya devam ediyor! Mert Hakan işleri karıştırdı! O mevkinin yeni sahipleri artık…

İkinci el araç fiyatlarında son durum ne? İnecek mi çıkacak mı? Vatandaş sorguluyor!

Geleceği artık ‘yok artık’ dedirtti! Sallayacak gelişmeyi duyurdu: Herkes derin bir oh çekti artık…

Burası Türkiye'nin en sessiz pazarı

Tüm dünyada ve Türkiye’de satışa sunuldu! Dünya devi PAMP ilk kez bir Türk firma için üretim yaptı!

Galatasaray şaşırtmaya devam ediyor! O oyuncu ile ilgili olay itiraf! İlk kez duyacaksınız…

Apar topar o ile gidildi! Büyük bir doğalgaz müjdesi gelmek üzere, uzmanlar kesin çıkacağına inanıyor
Ekonomi
9
Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

2024-03-13 11:46:23
Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve bugüne kadar lastiklerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Petlas, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümesini sürdürüyor. Kendi geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerle 2023 yılında 14 milyar 662 milyon TL ciro elde eden Petlas, 2024 yılında Kırşehir’de temelini atacağı yeni fabrika yatırımı ile birlikte üretim kapasitesini artırmayı ve ihracatta yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor.

#1
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, yenilikçi lastikleri, fabrika yatırımları, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile büyümeye devam ediyor. Başta Avrupa ve ABD pazarı olmak üzere 130’dan fazla ülkeye gerçekleştiren ve 2023 yılını 14 milyar 662 milyon TL ciro ile kapatan Petlas, 2024 yılında başlayacak olan yeni fabrika yatırımı ile üretim kapasitesini ve istihdamı kademeli olarak artırmayı planlıyor.

#2
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

2023 yıl sonu verilerini değerlendiren AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Özcan, “Petlas olarak 300 farklı desen ve 3500 farklı ebatta ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle, sadece ülkemizde değil, dünya çapında 130’dan fazla ülkeye uzanan ihracat pazarlarımızda da güçlü konumumuzu her gün daha da geliştiriyoruz.

#3
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

Küresel rekabet gücüne sahip bir Türk markası olmanın yanı sıra, savunma sanayiine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla bu alanda da üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. 2023 yılında 14 milyar 662 milyon TL’lik bir ciroya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızı sürdürerek ve pazardaki değişimlere öncülük ederek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

#4
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

2023’de hayata geçirdikleri 20 milyon dolarlık yeni akıllı depo yatırımı ile toplamda 106 bin metrekarelik alana ve ek 1 milyon adet binek lastik depolama kapasitesine ulaştıklarını belirten Özcan, “2023 yılında 16 yeni ürün, 248 yeni ebat geliştirdik ve 16 yeni savunma sanayi projesinde yer aldık. Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde 2023’ün ilk altı ayında 38 bin 640 ton atık suyu kazandık.

#5
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

Bunun yanı sıra fabrikamızın çatısının uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin atıl ve marjinal kısmına güneş enerji santrali (GES) yaparak temiz elektrik enerjisi üretimine geçtik. Ekim ayı içerisinde Petlas fabrikamızın çatısında tamamlanan GES projemizle, yaklaşık 56 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı GES panelleri ile kaplamış olduk. Bu en yakın rakibimizden 7 kat daha büyük bir alanı temsil ediyor. GES panellerimizin kurulumunun tamamlanmasıyla yıllık toplam 40 bin MW saat elektrik üretimi gerçekleştirir hale geldik” diye konuştu.

#6
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

2024 yılında sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlara ve projelere devam edeceklerini belirten Özcan, “Kırşehir’de kurmayı planladığımız 553 milyon dolarlık fabrika yatırımımızın ilk adımlarını 2023 yılında attık. Ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı temel öncelik haline getiren bir marka olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojilerine sahip olacak fabrikamız 3 fazdan meydana gelecek. 1. fazın devreye giriş tarihini Haziran 2016 olarak bekliyoruz.

#7
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

Fabrikanın bu fazda yıllık 3 milyon adet üretim kapasitesi olacak. Ocak 2028’de devreye girmesini planladığımız 2. fazda toplam üretim kapasitesi yıllık 5 milyona çıkacak. Haziran 2029 olarak öngördüğümüz son fazın tamamlanmasıyla yeni fabrikamızın 10 milyon adet yıllık üretim kapasitesine sahip olacağını tahmin ediyoruz. Endüstri 5.0 makine parkur ve envanterlerine sahip olacak yeni fabrikamız mevcuttaki fabrikamıza ek 100 bin ton ilave üretim artışı sağlayacak. Böylece toplamda üretim tonajımızı yıllık 340 bin tona çıkaracağız. Ayrıca, yeni fabrika yatırımıyla birlikte yaklaşık 2 bin kişiye de yeni istihdam fırsatı sunacağız. Bu sayede içerisinde bulunduğumuz büyüme trendine uygun olarak sağladığımız istihdamı, yeni yılda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Lastik devinden 2023 yılında rekor ciro! Bu yıl yeni fabrikanın temeli atılıyor!

Yeni yatırımlarının ve projelerinin yanı sıra 2023 yılında önemli listelerde yer alarak sektördeki konumunu güçlendiren Petlas, 2022 yıl sonu rakamlarını baz alınarak hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital 500 listesinde, 149'uncu sıradan 16 basamak yükselerek 133'üncü sıraya yerleşti. Fortune dergisinin hazırladığı 'Fortune 500 Türkiye 2022' sıralamasında 108'inci sıradan giriş yaptı. Brand Finance listesinde ise 66'ncı sıradan 62'nci sıraya çıkarak sektörde en çok değer kazanan marka oldu. Dijital İtibar Raporu'nda (DİR100), lastik sektöründe dijital dünyanın en itibarlı markası olarak öne çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde ise 67'nci sıraya yükselerek lastik sektöründe ihracat lideri olma unvanını korudu.

NOW TV'de MED Yapım ortaklığıyla ahlaksızlığın zirvesi! RTÜK uyuma...
Medya

NOW TV'de MED Yapım ortaklığıyla ahlaksızlığın zirvesi! RTÜK uyuma...

MED Yapım, NOW TV'de yayınlanan rezil bir diziye daha imza attı.
Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!
Siyaset

Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile tribünde fotoğraf çektiren DEM Parti Batman adayı Mehdi Öztü..
Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı
Siyaset

Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum karşısında kaybetme korkusuyla iyice paniğe kapılan kibir abidesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İm..
40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı
Gündem

40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullan..
‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’
Gündem

‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’

İBB Başkanı İmamoğlu’nun arazisini gasbettiğini öne süren Kenan Balcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötül..
4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor
Dünya

4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması’na ait dört gemi, ABD’nin Virginia eyaletinden insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması iç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23