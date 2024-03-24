2024-03-24 03:04:38 Lamborghini'den rekor üstüne rekor!
Lamborghini, geçtiğimiz sene ne kadar kazandığını açıkladı. Buna göre şirket, üç rekor birden kırmayı başardı.
Cihat Yaycı'dan Moskova saldırısıyla ilgili şok eden Türkiye uyarısı: Bunu her an gündeme getirebilirler
Lamborghini, geçtiğimiz sene ne kadar kazandığını açıkladı. Buna göre şirket, üç rekor birden kırmayı başardı.
Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteren Lamborghini, süper otomobil endüstrisindeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Yıllık finansal raporunu yayınlayan şirket, 2023'e ait muazzam verilerini paylaştı. Peki, Lamborghini'nin 2023'teki kazancı ne oldu?
Lamborghini'nin 2023 finansal raporu, otomobil endüstrisinde büyük yankı uyandırdı. Şirket, geçtiğimiz yıl 10 binden fazla araç satışı yaparak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu, İtalyan markanın ilk kez 5 haneli bir satış rakamına ulaştığı anlamına geliyor. Ancak, rekorlar sadece araç satışında değil.
Geçen yıl Lamborghini, 2,89 milyar euro gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek yıllık gelirine ulaştı. Bu, 2022'ye kıyasla ,1'lik bir artışı temsil ediyor.
Şirketin bu gelir artışı, 723 milyon euro'luk bir kârı da beraberinde getirdi. Bu rakam, bir önceki seneye göre ',3'lük bir artışı simgeliyor. Ayrıca, rapora göre Lamborghini, işletme marjında 700 milyon euro barajını aşarak bir başka rekora imza attı.
Lamborghini'nin finans müdürü Paolo Poma, 2023'teki eşsiz finansal ve iş performansının şirketi küresel lüks araç üreticileri arasında önemli bir konuma taşıdığını belirtti.
Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann ise, "Lamborghini, tutarlı bir şekilde ve farklı alanlarda ardı ardına rekorlar kırıyor. Bu, seçimlerimizin ve vizyonumuzun doğru olduğunu ve şirketin organik büyümesine katkı sağladığını gösteriyor." şeklinde düşüncelerini ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23