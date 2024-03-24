Lamborghini'den rekor üstüne rekor!

Şirketin bu gelir artışı, 723 milyon euro'luk bir kârı da beraberinde getirdi. Bu rakam, bir önceki seneye göre ',3'lük bir artışı simgeliyor. Ayrıca, rapora göre Lamborghini, işletme marjında 700 milyon euro barajını aşarak bir başka rekora imza attı.