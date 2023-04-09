Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

5. Kan basıncını düzenler- Lahana, kan basıncı seviyeleri de dahil olmak üzere vücut fonksiyonlarını destekleyen önemli bir mineral ve elektrolit olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Yüksek tansiyon, hem diyet hem de egzersiz odaklı müdahalelerle zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit eden bir durum olabilir. Potasyum, vücuttaki sodyum içeriğinin etkilerini önleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum açısından zengin lahana yemek, yüksek tansiyonu düşürmenin lezzetli bir yoludur ve onu sağlıklı bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.