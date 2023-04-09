2023-04-09 17:34:55 Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi
Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun! Düşük kalorili ve hayati besinlerle dolu lahana, çok yönlü bir gıda seçimidir. Resmen diğer besinlerin içinde nerdeyse en sağlıklısı olarak aday gösteriliyor. Ramazan'da çorbalarda, salatalarda kullanılan lahananın dolmasını ya da farklı şekilde tüketilebilir.