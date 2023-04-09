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Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

2023-04-09 17:34:55
Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun! Düşük kalorili ve hayati besinlerle dolu lahana, çok yönlü bir gıda seçimidir. Resmen diğer besinlerin içinde nerdeyse en sağlıklısı olarak aday gösteriliyor. Ramazan'da çorbalarda, salatalarda kullanılan lahananın dolmasını ya da farklı şekilde tüketilebilir.

#1
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

Düşük kalorili ve hayati besinlerle dolu lahana, çok yönlü bir gıda seçimidir. Çorbalarda, salatalarda kullanılan lahananın dolmasını ya da kapuska yemeğini sevmeyen yoktur. Lahananın kendi içinde de çeşitleri vardır; yeşil, beyaz veya mor renklerde bulunabilirler. Kış aylarında bolca yetişen bu sebze, hastalıklara karşı bağışıklığı yükselterek zinde kalmanızı sağlar.

#2
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

Lahana sarmasının daha doyurucu olması için bir çok aşçı ve uzman tarafından tavuklu lahana sarmasını öneriyor. Kiloyu yönetmekten kan basıncını düşürmeye kadar bir dizi sağlık açısından faydası bulunan bu sebze hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersiniz? İşte, diyetinize lahana eklemenin sağlığınıza faydaları ve sağlıklı tarifleri...

#3
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

1. Besleyiciliği yüksektir- Bu düşük kalorili sebze protein, folat, potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Ayrıca K, B6 ve C gibi bir dizi vitamin içerir. Bu besinler metabolizma ve sinir sistemi gibi kritik vücut işlevlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre, lahana lif bakımından yüksektir ve vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir.

#4
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

2. Enflamasyonu azaltmaya yardım eder Kronik enflamasyon, kalp rahatsızlıkları, romatoid artrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi birçok ciddi hastalıkla ilişkilidir. Lahana gibi turpgillerden (lahana ailesinin bitkileri) sebzeler, kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Lahanada bulunan sülforafan ve kaempferol gibi antioksidanlar, yayınlanan bir araştırmaya göre anti-inflamatuar etki sağlar.

#5
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

3. Sindirimi kolaylaştırır- Lahana, bağırsak dostu çözünmeyen lif içerir. Yayınlanan araştırmaya göre, lif, dışkıya hacim ekleyerek ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sisteminin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özellikle lahanayı turşu şeklinde ya da tuzla fermente ederek tüketmek, bağırsağınıza probiyotik desteği de sağlar.

#6
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

4. Kilo vermeye yardımcıdır- Lahananın kalorisi düşüktür. Aslında, bir fincan pişmiş lahana sadece 34 kaloriye sahiptir, bu da onu kilo yönetimi için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ayrıca, enerji seviyelerini artıran ve midede dolgunluk hissi yaratan yüksek bir lif içeriğine sahiptir. Araştırmalara göre, çözünür veya çözünmez lif alımındaki bir artış, yemek sonrası tokluğu artırır ve sonraki açlığı azaltır.

#7
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

5. Kan basıncını düzenler- Lahana, kan basıncı seviyeleri de dahil olmak üzere vücut fonksiyonlarını destekleyen önemli bir mineral ve elektrolit olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Yüksek tansiyon, hem diyet hem de egzersiz odaklı müdahalelerle zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit eden bir durum olabilir. Potasyum, vücuttaki sodyum içeriğinin etkilerini önleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum açısından zengin lahana yemek, yüksek tansiyonu düşürmenin lezzetli bir yoludur ve onu sağlıklı bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.

#8
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

Ramazan ayında sofraları süsleyen yemekler arasında yer alıyor lahana sarması. Peki lahana sarmasının daha doyurucu olması nasıl sağlanır? Tavuklu lahana sarması tarifi işinizi kolaylaştıracak. Malzemeler; 1 büyük lahana- 2 orta boy soğan- 3 çay bardağı pirinç- 2 adet tavukgöğsü (kıyma makinesinden geçirilmiş)- 1 yemek kaşığı biber salçası- 1 yemek kaşığı domates salçası- 1 fiske maydanoz- 1 fiske nane- Göz miktarı zeytinyağı- 1 çay kaşığı tuz- 1 çay kaşığı karabiber- Sosu için: 3 tatlı kaşığı tereyağı- 3 tatlı kaşığı un- 3 tatlı kaşığı domates salçası- Göz kararı su-

#9
Foto - Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda: İnsan sağlığı için elinizin altında olsun! Resmen aday gösterildi

Yapılışı- Birinci adım: Öncelikle lahanamızı güzelce temizliyoruz. Yapraklarını kökünden ayırıp kaynayan suya koyuyoruz. Sarmamız kolay olsun diye 5 dakika kadar pişiriyoruz. Soğanları rendeleyip maydanozu ve naneyi ince ince doğruyoruz. Doğradığımız malzemeleri derin bir kaba alıp kıyma makinesinden geçirilmiş tavukgöğsünü, tuzu ve karabiberi ve zeytinyağını döküp karıştırıyoruz. Tezgahınıza aldığınız lahanaların damar kısımlarını ezerek iç harcı koyup sarıyoruz. Tencerenin dibine lahananın en damarlı kısımlarını koyarak sarmalarınızı üzerine dizin. Sarmalarınızın açılmaması için üzerine tabak kapatabilirsiniz. Kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirin. Son adım: Pişen lahana sarmalarınızı servis edin. Afiyet olsun.

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